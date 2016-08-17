مرکل: پناهجویان در ورود تروریسم به آلمان نقشی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان با اذعان به اینکه پناهجویان در ورود تروریسم به آلمان نقشی ندارند،‌ گفت که در این کشور شعائر دین اسلام مطابق با قانون اساسی اجرا می شود.

گفتنی است که طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر برای گریز از جنگ و شرایط بد اقتصادی از خاورمیانه،‌ آفریقا و سایر مناطق جهان به آلمان مهاجرت کرده اند. اما وقوع موجی از حملات تروریستی علیه شهروندان آلمانی در ماه گذشته، نگرش منفی عامه مردم این کشور را نسبت به این پناهجویان در پی داشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت دو مورد از این حملات تروریستی را برعهده گرفته است.

اما صدراعظم آلمان در جریان یک مراسم انتخاباتی خطاب به اعضای حزب متبوع خود- حزب دموکرات مسیحی آلمان- اظهار داشت: «تروریسم افراط گرا یا داعش پدیده ای نیست که پناهجویان برای کشور ما به ارمغان آورده باشند».

وی در ادامه خاطرنشان کرد که افراد بسیاری از آلمان به سوریه سفر کرده اند تا تحت آموزش شبه نظامیان افراطی داعش قرار گیرند. گفتنی است که در ماه ژوئن وزیر کشور آلمان از سفر بیش از ۸۰۰ نفر به سوریه و عراق خبر داد.

با این حال،‌ نتایج یک نظرسنجی در هفته گذشته نشان داد که به دنبال وقوع حملات تروریستی در آلمان، محبوبیت آنگلا مرکل کاهش یافته است و حدود ۵۲ درصد از مردم این کشور سیاستهای مهاجرتی مرکل را بد و غلط می دانند.

این در حالی است که ورود خیل عظیمی از پناهجویان به آلمان که اکثریت آنان را مسلمانان تشکیل می دهند، حمایتها از حزب محافظه کار و ضد مهاجرتی «آلترناتیو برای آلمان» را افزایش داده است.

با این حال مرکل تأکید کرد که «شعائر اسلامی که مطابق با قانون اساسی هستند، به آلمان تعلق دارند». وی در ادامه افزود: آن شعائر اسلامی که مخالف قانون اساسی آلمان یا حقوق برابر برای زنان است، در این کشور جایگاهی ندارد.