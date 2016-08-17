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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۴:۰۳

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

سرمربی ایتالیا: بازیکنانم با فشار روانی بالا برابر ایران ایستادند

سرمربی ایتالیا: بازیکنانم با فشار روانی بالا برابر ایران ایستادند

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا از اینکه تیمش با شکست دادن ایران راهی مرحله نیمه نهایی المپیک ریو شد، ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، جیانلورنزو بلنجینی، سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا با حضور در نشست خبری پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش برابر ایران گفت: بازی مقابل ایران را با فشار روانی زیادی شروع کردیم اما خوشحالم که توانستیم در نهایت به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: از اینکه توانستیم به نیمه نهایی المپیک صعود کنیم افتخار می کنم و فکر می کنم شایسته این پیروزی بودیم. البته بازی را با فشار روانی زیادی شروع کردیم. اینکه ما به عنوان تیم اول گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بودیم، فشار روانی زیادی برای بازیکنان ایجاد کرده بود.

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا خاطرنشان کرد: در ست نخست کمی تحت فشار بودیم و بازی پایاپای پیش رفت اما توانستیم برنده این ست شویم. در ست دوم کار برای ما راحت تر پیش رفت و توانستیم با سرویس های خوب بازی را از آن خود کنیم و در ست سوم هم مشکلی برای پیروزی نداشتیم.

کد مطلب 3744748
زینب حاجی حسینی

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