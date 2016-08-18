ساماندهی یادواره های شهدا در ورامین اجرایی می شود

امیر پور جوادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که امروز انتقال فرهنگ ایثار و شهادت یک رسالت همگانی محسوب می شود، اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید از سوی تمام ارگان ها و نهادها در اولویت قرار گیرد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود: اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به حدی است که مقام معظم رهبری فرمودند که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، کم تر از شهادت نیست.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای خدشه دار کردن فرهنگ ایثار و شهادت ادامه داد: دشمن می کوشد تا پیوند میان ملت ایران با شهدا را کم کند و در این راستا برگزاری یادواره های شهدا می تواند در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت موثر باشد.

پورجوادی متذکر شد: به منظور گسترش فرهنگ ایثار، جلسه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان ورامین با حضور مسئولان ادارات و نهادهای مختلف اجرایی، فرهنگی و تبلیغی برگزار شد.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ساماندهی یادواره های شهدا به منظور تأثیرگذاری هر چه بیشتر در شهرستان ورامین عملیاتی می شود.