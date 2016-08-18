مجموعه چند منظوره سرآسیابِ ملارد درسال جاری به بهره برداری می رسد

محبوب اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت های ورزشی در شهر ملارد اظهار داشت:تراکم جمعیتی انبوه این منطقه، ایجاب می کند تا نسبت به توسعه زیرساخت ها و امکانات ورزشی، اقدامات موثری اجرایی و عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:مهاجر پذیری شهر ملارد و حضور اقوام و طوایف گوناگون از اقصی نقاط کشور در این خطه به مثابه دو روی سکه است که یک روی آن فرصت و روی دیگر آن تهدید به شمار می رود.

وی افزود:با برنامه ریزی اصولی، کارآمد و موثر مبتنی بر نیازهای موجود، جمعیت و سرمایه انسانی این منطقه ظرفیتی ویژه محسوب می شود که به صورت بالقوه آکنده از توانمندی های متعدد در عرصه های گوناگون است.

اکبری عنوان کرد:بدون تردید چنین حجمی از جمعیت نیازمند امکانات، الزامات و زیرساخت های مورد نیاز و خاص به خود است که باید برای تأمین آن، تعامل و انرژی حداکثری لحاظ شود.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر ملارد گفت:این مجموعه به عنوان نهادی برآمده از مردم تلاش می کند در حد توان و امکانات موجود، نسبت به پیگیری مطالبات مردمی از هیچ اقدام سازنده ای دریغ نکند.

وی افزود:یکی از دستورکارهای مجموعه مدیریت شهری در این خطه، معطوف به توسعه امکانات ورزشی می شود که تعریف پروژه مجموعه ورزشی چند منظوره شرق سرآسیاب واقع در خیابان مصیب زاده از نمونه های آن به شمار می رود.

اکبری عنوان کرد:در حال حاضر طرح اشاره شده در مرحله آجرکاری قرار دارد و با عنایت به برنامه ریزی های طراحی شده، امیدواریم تا شش ماه آینده به صورت رسمی به بهره برداری برسد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر ملارد در خاتمه با اشاره به پیش بینی اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای این پروژه یادآور شد:بیش از نیمی از عملیات ساخت و احداث این طرح عملیاتی شده و با بهره برداری از آن، شرق سرآسیاب به عنوان یکی از پرجمعیت ترین مناطق شهر ملارد از امکانات ورزشی نسبتا مطلوبی برخوردار می شود که تا حدودی رفع کننده نیازهای این محدوده خواهد بود.