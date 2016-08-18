مجتهد: جنگ را در یمن باختیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد کاربر مشهور سعودی که همواره اسرار پنهان آل سعود را فاش می کند با اشاره به جنگ یمن در صفحه شبکه اجتماعی توئیتر نوشته است که یمنی ها از نظر نظامی، سیاسی و اطلاعاتی در جنگ با سعودی پیروز شدند.وی عربستان به رهبری محمد سلمان از نظر نظامی، سیاسی و اطلاعاتی جنگ را باخته است

مجتهد نوشت: متاسفانه می ترسم که حوثی و علی صالح(رئیس جمهور سابق یمن)، جنگ را از نظر نظامی و سیاسی و اطلاعاتی به نفع خود تمام کنند. ما به رهبری محمد سلمان از نظامی و سیاسی و اطلاعاتی شکست خوردیم.

وی در ادامه بیان کرد: بدون شک، امارات در ترورها دخالت دارد و این موضوعی کاملا روشن است. عربستان مانع از اظهار نظری در این باره می شود تا این گونه استنباط نشود که این نتیجه توفان قاطعیت است.

مجتهد در ادامه به تصمیم ملک سلمان در اختصاص حقوق ماهانه برای نظامیان سعودی که در مرزهای جنوبی با یمن می جنگند اشاره کرده و آورده است: پرداخت حقوق(به نظامیان سعودی در جنگ با یمن) با وجود اینکه موضوع بی ارزشی است اما گواه دیگری بر قدرت تاثیر توئیتر است که صفحات آن به اوضاع کسانی که می جنگند، پرداخته است. قدرت تویتر محمد بن سلمان را مجبور کرد که از طنجه(شهری در کشور مغرب) قبل از موعد(30 آگوست) بازگرداند.

شایان ذکر است که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در مرزهای جنوبی عربستان ضمن حملات موشکی گسترده، موفق به تسلط بر برخی مواضع نظامیان سعودی شده اند که با وجود به کارگیری از توپخانه و جنگنده ها و بمباران منطقه، هنوز سعودی ها نتوانسته اند این مناطق را بازپس بگیرند. برخی اخبار نیز از تخلیه اجباری مناطق جنوب عربستان و تلاش ریاض برای ایجاد منطقه حائل از ترس تبعات جنگ اشاره می کند. در بعد تحولات سیاسی نیز با گروههای سیاسی یمنی توفیق های زیادی به دست آورده اند و ضربات مهلکی در این جبهه به پیکر سعودی ها وارد کرده اند. تنها واکنش سعودی ها به این موفقیتهای نیروهای یمنی در جبهه سیاسی و نظامی، بمباران بیمارستانها و مدارس در یمن است.