ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در هفته دولت شاهد ارائه عملکرد همه دستگاه های اجرایی شهرستان ساوجبلاغ با حضور مسئولان ارشد استانی خواهیم بود، اظهار کرد: در مجموع ۸۷ پروژه عمرانی در هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف این تعداد پروژه شده است، افزود: هزار میلیارد تومان از این اعتبار تنها صرف افتتاح یک واحد تولیدی در شهرستان ساوجبلاغ شده است که بستر اشتغال ۳ هزار نفر را فراهم می کند.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: ۲۶۶ میلیارد تومان برای ۱۰ هزار واحد مسکن مهر هشتگرد هزینه شده که این تعداد واحد مسکن مهر آماده واگذاری به متقاضیان است.

پالیزگیر با تاکید بر اینکه شاهد به بهره برداری رسیدن ۲۴ پروژه توسط دستگاه های اجرایی با اعتباری بالغ بر ۱۳ و نیم میلیارد تومان خواهیم بود، تصریح کرد: برای به بهره برداری رسیدن ۱۷ پروژه شهرداری ۱۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی با بیان اینکه در هفته دولت ۱۳ پروژه توسط دهیاری و ۲۶ مسکن مهر به بهره برداری می رسد، گفت: ۶ پروژه دیگر نیز به همت بخش خصوصی آماده بهره برداری است.