آزادی ۹۰ زندانی واجد شرایط در البرز طی چهار ماه اخیر

محمدباقر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه خوشبختانه استان البرز از ظرفیت بالای خیرین برخوردار است که مساعدت مالی خوبی در بخش های مختلف از جمله آزادی زندانیان انجام می دهند، اظهار کرد: در ۴ ماهه نخست سال جاری ۹۰ زندانی واجد شرایط آزادی از زندان های استان البرز آزاد و به خانه های خود بازگشته اند.

وی با بیان اینکه مجموع بدهی این ۹۰ نفر ۱۰ میلیارد تومان بود که ۲ میلیارد تومان از طریق گذشت شاکیان تامین شد، افزود: ۴ نفر از زندانیان آزاد شده را بانوان تشکیل می دادند.

مدیرعامل ستاد دیه استان البرز تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸۰ زندانی واجد شرایط آزادی با بدهی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در استان البرز وجود دارد که عمده این افراد ورودی های سال ۹۵ هستند.

وی با تاکید بر اینکه آزادی بانوان زندانی جرائم غیر عمد در وهله نخست از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه خانم زندانی با بدهی مالی بالغ بر ۶۰ میلیون تومان در زندان های استان به سر می برند.

مقدسی با اشاره به اینکه ۵۵ درصد از زندانیان یاد شده بدهکاران مالی، ۴۰ درصد مهریه و ۵ درصد را دیه تشکیل می دهد، گفت: خوشبختانه به واسطه اطلاع رسانی خوب و گسترده صورت گرفته رسانه ها شاهد کاهش ورودی زندانیان دیه بوده ایم.