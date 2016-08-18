رواج دروغ آفت جامعه اسلامی محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی شامگاه چهارشنبه در درس اخلاق خود که با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی برای ملت های آزادی خواه جهان به حساب می آید.

امام جمعه ورامین افزود: ارزش های الهی که زمینه ساز استقرار نظام اسلامی در جامعه ایران شده است، ترس و وحشت دشمنان را به همراه داشته و همواره استکبار کوشیده تا ارزش های دینی را در میان ملت ایران کمرنگ کند.

وی ادامه داد: تمسک اقشار مختلف مردم به ارزش ها و اصول اسلامی و دینی موجب خنثی سازی توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان انقلاب اسلامی می شود و باید این مهم مورد توجه آحاد ملت قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین یادآور شد: امروز رواج بر خی ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی نظیر دروغ، کلاهبرداری، غیبت، نگاه به نامحرم و غیره می تواند آثار نگران کننده ای را برای جامعه اسلامی به همراه داشته باشد.

وی گفت: امروز رواج دروغ به عنوان یکی از آفت های مهم در جامعه اسلامی به حساب می آید و همه مردم و مسئولان باید از این آفت بزرگ دوری کنند.