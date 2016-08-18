عملیات کشت ذرت در۷ هزار هکتار از مزارع کشاورزی آبیک پایان یافت

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح کل زیر کشت ذرت در این شهرستان ۷هزار و ۷۳۰ هکتار است که از این میزان ۹۶۵ هکتار ذرت دانه ای و ۶هزار و ۷۶۵ هکتار به ذرت علوفه ای اختصاص دارد.

وی پیش بینی کرد: در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی، ۸ هزار و ۶۰۰ تن ذرت دانه ای و ۳۳۸ هزار تن ذرت علوفه ای برداشت شود.

لطفی به کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت ذرت در سال جاری نسبت به سال قبل اشاره کرد و اظهار داشت : کاهش ناگهانی قیمت ذرت در سال قبل و دشواری فروش محصول موجب نگرانی و عدم اطمینان ذرت کاران در سال جاری شده که منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال جاری شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری از روشهای نوین می توان در راستای ترغیب و تشویق کشاورزان برای توسعه کشت کلزا استفاده کرد.