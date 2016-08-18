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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۰

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبیک:

عملیات کشت ذرت در۷ هزار هکتار از مزارع کشاورزی آبیک پایان یافت

عملیات کشت ذرت در۷ هزار هکتار از مزارع کشاورزی آبیک پایان یافت

آبیک- مدیر جهادکشاورزی شهرستان آبیک گفت: عملیات کشت ذرت در۷ هزار و ۷۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به پایان رسید.

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح کل زیر کشت ذرت در این شهرستان ۷هزار و ۷۳۰ هکتار است که  از این میزان ۹۶۵ هکتار ذرت دانه ای و ۶هزار و ۷۶۵ هکتار به ذرت علوفه ای اختصاص دارد.

وی پیش بینی کرد: در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی،   ۸ هزار و ۶۰۰ تن ذرت دانه ای و ۳۳۸ هزار  تن ذرت علوفه ای برداشت شود.

لطفی به کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت ذرت در سال جاری نسبت به سال قبل اشاره کرد  و اظهار داشت :  کاهش ناگهانی قیمت ذرت در سال قبل و دشواری فروش محصول موجب نگرانی و عدم اطمینان ذرت کاران در سال جاری شده  که منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال جاری شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری از روشهای نوین  می توان در راستای ترغیب و تشویق کشاورزان  برای توسعه کشت کلزا استفاده کرد.

کد مطلب 3744842

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