۷۰ برنامه ویژه تابستان شاد در ساری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از آزادگان افزود: لیست برنامههای تابستان شاد به گونه طراحی شد که همه لایههای اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، ورزشی و اقشار مختلف را در برگرفته است.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: عنوان "جشنواره تابستان شاد" در وهله اول برخی نگران بودند که شاید "تابستان شاد" در برگزاری کنسرتها خلاصه میشد، ولی همگان در این مدت دریافتند که این جشنواره در کنار برنامههای شاد و مفرحی که در حوزههای مختلف هنری، فرهنگی، ورزشی، موسیقی و کنسرت و... دارد، برنامههای ارزشی و اعتقادی هم برگزار کرد که الحمدالله با استقبال خوبی از سوی اقشار مختلف مردم همراه بوده است.
حسین زادگان با ابراز تأسف اینکه هنوز نتوانستیم رنجها و زحمات جانبازان، ایثارگران، آزادگان و خانوادههای آنان را برای نسل جدید تبیین، ترجمه و منتقل کنیم، افزود: علت این کوتاهیها بخشی به زمان، زمانه و بخشی هم کم توجهی ما بوده است و از این بابت عذرخواه همه هستیم که نتوانستیم فرهنگ شهادت و ایثار را به نسل جدید منتقل کنیم.
وی ابراز داشت: آزادگان سندهای زنده انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس هستند و هدف از برگزاری این برنامه این است که بگوییم که آزادگان را میبینیم؛ البته اصل موضوع دور هم نشینی بوده است و انتقال همه سختیهایی که آزادگان در زندانها رژیم بعثی تحمل کردند.
فرماندار ساری، با بیان اینکه همانطور که امروز عمارت کلبادی جزء میراث ماندگار عرصه فرهنگ و هنر شهر و دیار ما است، ادامه داد: آزادگان و ایثارگران هم میراث اصلی سرزمین ما در عرصههای دفاع، مقاومت و حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی هستند.
وی خاطرنشان کرد: آزادگان اسطورههای مقاومتی هستند که در زندانهای رژیم بعث عراق و در برابر شکنجههای غیرانسانی، ارزشهای انقلابی را حفظ کردند تا اینکه آزاد شدند، البته بعد از اسارت هم مشکلاتی در زمینههای مختلف چون اشتغال فرزندان، رنج و بیماری و ...دارند.
این مسئول، در ادامه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی به پاس قدردانی از همه رشادتها شهیدان، جانبازان، ایثارگران و آزادگان امتیازهایی در نظر گرفته است، افزود: با این وجود، در هیچ شرایطی ذره ای از زحمات بیکران این عزیزان و صبوری خانوادههای آنان قابل جبران نیست.
حسین زادگان، ضمن قدردانی از دست اندرکاران جشنواره تابستان شاد، گفت: برنامههای این جشنواره جامعه هدف را به خوبی شناسایی کرده و امیدواریم فضایی که در این برنامهها فراهم میشود موجب توسعه ظرفیتهای شهرستان ساری در بخشهای، فرهنگی، هنری، اعتقادی، ارزشی، ورزشی و... شود.
وی ابراز داشت: نسل جدید با وجود شبکههای مجازی، تهاجم فر هنگی و بسیاری از مسائل با نسل گذشته فاصله گرفته است و لازم است فرهنگ ایثار و مقاومت، توسط نسل گذشته (ایثارگران و آزادگان) برای نسل جدید تعریف شود.
فرماندار ساری به آغاز هفته دولت هم اشاره کرد و خواستار آن شد همه ادارات دولتی شهرستان سرکشی از خانوادههای شهداء، ایثارگران را در الویت برنامههای هفته دولت قرار دهند.
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