طرح انتقال آب به ساوه همچنان در دست بررسی/۴۰۰۰چاه غیرمجاز درمرکزی

عزت الله آمره ای در گفت و گو با خبرنگار مهر، تعیین تکلیف مساله آب رسانی به شهرستان ساوه را از اولویت های آب منطقه ای مرکزی عنوان کرد و افزود: برای حل این معضل راهکارهایی در دست بررسی است اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

وی افزود: سالیانه ۲۳۰میلیون مترمکعب افت سطح آب های زیرزمینی در استان مرکزی رخ می دهد که در آینده نزدیک با بحران جدی کمبود آب مواجه می شویم.

۱۶۰۰حلقه چاه غیرمجاز متعلق به قبل از سال ۸۵ است

مدیرعامل آب منطقه ای مرکزی گفت: هم اکنون چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی وجود دارد که یک هزار و ۶۰۰ حلقه آن متعلق به قبل از سال ۸۵ و مابقی مربوط به بعد از سال ۸۵ است.

وی افزود: تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه در اولویت برنامه های این شرکت است و برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار می بندد.

آمره ای بیان کرد: در سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان مرکزی، طرح آب رسانی به شهر خمین از خط انتقال سد کوچری با سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش B.O.T اجرا می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای مرکزی طول خط انتقال این طرح را ۲۰کیلومتر، حداکثر دبی انتقال آب آن را ۱۸۲لیتر بر ثانیه و قطر لوله انتقال آب آن را ۶۰۰ و ۶۵۰ میلیمتر عنوان کرد.

آمره ای تعداد ایستگاه های پمپاژ این طرح را یک ایستگاه تخصصی، تعداد مخازن ذخیره را دو مخزن به حجم دو هزار مترمکعب و یک تصفیه خانه عنون کرد.

سد خاکی حشیان شازند در هفته دولت افتتاح می شود

مدیرعامل آب منطقه ای مرکزی با اشاره به طرح های افتتاحی هفته دولت در سال جاری تصریح کرد: سد خاکی حشیان شازند در هفته دولت افتتاح می شود.

وی افزود: این سد با هسته رُسی، به ارتفاع ۲۸متر و حجم ذخیره آب یک میلیون مترمکعب با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی احداث شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای مرکزی با اشاره به سد کمال صالح گفت: حجم ذخیره آب این سد ۱۱۰میلیون مترمکعب بوده و از این میزان۸۰ میلیون مترمکعب قابل استفاده است که ۵۳میلیون مترمکعب سهم شهر اراک، ۱۱میلیون مترمکعب صنایع شازند، یک میلیون مترمکعب سهم روستاهای مسیر سد و ۱۵میلیون مترمکعب حق آبه محیط زیست است.

آمره ای در رابطه با تخصیص پساب شهری در استان گفت: در آینده برنامه ریزی هایی برای اختصاص هوشمند میزان پساب شهری به بخش صنعت و کشاورزی در استان مرکزی انجام می شود.