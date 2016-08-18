برخورد قاطعانه مرزداران با قاچاقچیان و اشرار

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سید رحیم صفوی و هیئت همراه در سفر به سیستان و بلوچستان از مرزهای میانی این استان بازدید کرد.

در ادامه این سفر، مشاور عالی مقام معظم رهبری با شرکت در جلسه فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر و تشکر از سردار رهام بخش حبیبی و همکاران در تامین امنیت و حفظ وحراست از مرزهای استان، گفت: بایستی اشرافیت اطلاعاتی، عملیاتی، آموزشی، حفاظتی و نیز تعامل این فرماندهی با سایر نیروهای مسلح در استان بیش از پیش افزایش یابد تا در مواجهه با دشمنان احتمالی، مقتدرانه برخورد شود.

سرلشگر صفوی با بیان اینکه اگر کشوری در مرزها خود تسلط داشته باشد در حاکمیت نیز مسلط است، گفت: رفتار مرزداران با مرزنشینان بایستی برابر رأفت اسلامی باشد اما باید با اشرار و قاچاقچیان مطابق قانون به جد برخورد کنند.

در ادامه این جلسه، سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گزارشی از آخرین وضعیت امنیتی، عمرانی، نیروی انسانی، تجهیزات نظامی خشکی و دریایی، انسداد مرز، عدم حاکمیت کشورهای همجوار در حراست از مرزهای مشترک خود ارائه کرد

سرلشگر صفوی و هیئت همراه از نمایشگاه کشفیات و دستاوردهای مرزبانی سیستان و بلوچستان بازدید کردند.