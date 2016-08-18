درمانگاه تامین اجتماعی در جم احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی شامگاه چهارشنبه در نشست تشکل های کارگری جنوب استان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: شهرستان جم ۱۶ هزار هزار بیمه شده اصلی و ۴۶ هزار بیمه شده اصلی و تبعی تامین اجتماعی دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ظرفیت، شهرستان جم میزبان بخشی مهمی از کارگران و کارکنان صنایع نفتی جنوب استان بوشهر است.

فرماندار جم، احداث درمانگاه تامین اجتماعی را از نیاز های مهم شهرستان یاد کرد و افزود: زمین برای احداث درمانگاه آماده است امیدواریم در این زمینه ، وزیر مساعدت لازم داشته باشند.

نوروزی، شهرستان جم را میزبان جمع عظیم از کارگران دانست و گفت: مجموعه ورزشی کارگری در شهرستان احداث شود این مجموعه می‌تواند علاوه بر نشاط و شادابی در این قشر، فرصتی برای برگزاری جشنواره های ورزشی کارگری باشد.

وی در ادامه به مشکلات ادارات مربوط به وزارت رفاه در شهرستان جم پرداخت و گفت: همه ادارات مربوط مشکل چارت انسانی دارند و با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می کنند.

فرماندار جم با بیان اینکه ساخت ساختمان اداره فنی و حرفه ای و اداره کار در دستور قرار گیرد گفت: اداره کار جم هنوز به صورت نمایندگی مدیریت می شود.