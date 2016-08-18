گازرسانی به شهرهای کوهستانی/ طلب ۱۸۰ میلیارد تومانی گاز مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل ابراهیم‌زاده صبح پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه در ساری با عنوان اینکه ۷۰ درصد سبد انرژی را گاز تشکیل می‌دهد افزود: تا پایان سال جاری ۲۰۰ روستا با هزار میلیارد تومان اعتبار گازرسانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد شهرهای استان گازدار هستند ادامه داد: کیاسر، فریم و رینه از شهرهای تازه تأسیسی هستند که گازرسانی به آن جزو برنامه است.

وی بابیان اینکه سال قبل ۸۳ هزار مشترک گازدار شدند افزود: این در حالی است که میزان تعهدات ما ۸۰ هزار مشترک بوده است و تا پایان سال ۹۷ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار گازرسانی می‌شود و این نشان از شتاب دولت در بخش گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، با اشاره به انجام گازرسانی به شیوه لوله، سی ان جی، آل پی جی و مینی ال پی جی گفت: برای گازرسانی به رینه سرمایه‌گذار انتخاب‌شده که این طرح به‌صورت سی ان جی در این شهر انجام می‌شود.

ابراهیم‌زاده به گازرسانی به کجور و پول به‌صورت سیان جی اشاره کرد و گفت: ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته‌شده است و منطقه نور و بلده شهرستان نور نیز به‌صورت مینی ال ان جی گازرسانی می‌شود.

بهره برداری از گازرسانی ۲۱ روستا

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به ۲۱ روستا در هفته دولت بهره‌برداری می‌شود افزود: در حال حاضر ۱۸۶ پیمانکار مشغول اجرای پروژه‌ها هستند و ۴۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام‌شده است.

وی میزان پرداختی به پیمانکاران شرکت گاز را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که این شرکت به پیمانکاران ۱۵ میلیارد تومان بدهی دارد.

ابراهیم‌زاده تصریح کرد: ۱۵۲ روستا در هزارجریب نکا تا پایان سال ۹۷ گازرسانی خواهد شد و سه پیمانکار دراین زمینه مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: برای تأمین هر علمک در منطقه آلاشت باید ۳۰ میلیون تومان هزینه کنیم تا مردم این مناطق گازدار شوند و این پروژه از طرح‌های سنگین شرکت به شمار می‌رود که طول عملیات حدود ۹ کیلومتر است و این طرح دهه فجر سال ۹۶ بهره‌برداری می‌شود.

وی بابیان اینکه خدمات نظام جمهوری اسلامی باید به مردم بیان شود و اینکه امروز اعتماد مردم به دولت رو به‌پیش و جلو است تصریح کرد: همه باید کمک کنند تا برجام به نتیجه برسد زیرا جمهوری اسلامی توانست بافرهنگ گفتگو و مسالمت، حق مسلم خود را به اثبات برساند.

مدیرعامل شرکت گازمازندران، وصول مطالبات را از مهمترین مشکلات این شرکت اعلام کرد و گفت: این شرکت یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک دارد و ۱۸۰ میلیارد تومان از صنایع کوچک، بزرگ و مردم طلب داریم و ۸۵ درصد بدهی ها مربوط به بخش خانگی و ۱۰ درصد مربوط به صنایع است.