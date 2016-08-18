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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

رقبای رحیمی و یزدانی امشب مشخص می‌شوند

رقبای رحیمی و یزدانی امشب مشخص می‌شوند

آزادکاران اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کاروان کشتی ایران،‌ پنجشنبه شب با حضور در مراسم وزن کشی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو،‌حریفان خود را خواهند شناخت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، طبق برنامه رقابتهای کشتی آزاد بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو،‌ حسن رحیمی و حسن یزدانی باید راس ساعت ۲۰:۴۵ روز پنجشنبه در مراسم وزن کشی شرکت کنند تا بعد از مشخص شدن رقبای خود در اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم از ساعت ۱۷:۳۰ فردا جمعه به میدان بروند.

همچنین علیرضا کریمی در وزن ۸۶ کیلوگرم و کمیل قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز روز شنبه و رضا یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم و میثم نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم هم روز یکشنبه در روز پایانی رقابتهای کشتی آزاد به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک ۲۰۱۲ لندن صاحب یک مدال نقره و دومدال برنز شده بود.

کد مطلب 3744921

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    نظرات

    • وحید عبدی ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
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