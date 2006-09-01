دولت با تبديل شدن سلماس به منطقه ويژه اقتصادي موافق است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان غربي، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز در جمع مردم سلماس مردم اين شهر را مرزبانان غيور و شجاع ناميد كه ملت ايران خاطرات دلاورمردي هايش را فراموش نخواهد كرد وبا اشاره به برخي مشكلات اين شهرستان گفت: نظر دولت درباره تبديل شدن سلماس به منطقه ويژه اقتصادي موافق است اما به هر حال اين مسئله بايد مورد تصويب مجلس قرار گيرد.

احمدي نژاد افزود: نظر دولت توسعه مراكز آموزش عالي در شهرستان سلماس است و اميدوارم در همين جلسه دولت كه فردا برگزار مي شود حداقل يك واحد آموزش عالي براي اين شهرستان به تصويب برسد.

وي همچنين سهم امسال جوانان سلماس از تسهيلات ارزان قيمت را 61 ميليارد تومان عنوان كرد و خاطرنشان ساخت كه دولت در جلسه فردا شب خود در اروميه مصوباتي را براي پيشرفت و رفع مشكلات سلماس خواهد داشت.