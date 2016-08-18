بهره گیری از ظرفیت ها زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت های زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند، اظهار داشت: باید از ظرفیت های استان از جمله گردشگری در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری دارد که اگر این ظرفیت ها مورد توجه بیشتر قرار بگیرند شاهد توسعه بیشتر این استان خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: مسئولان و مدیران استان باید در ارائه آمار دقت لازم راداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی اقدامات انجام شده دستگاه های اجرایی به مردم، بیان کرد: صداقت در ارائه آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی باید مورد توجه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: فضای مجازی هم اکنون در جامعه گسترش پیدا کرده است و توسعه شبکه های اجتماعی در بسیاری از حوزه ها به عنوان عامل تهدید کننده به شمار می رود.

وی بیان کرد: ترویج فرهنگ های اسلامی در شبکه های مجازی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

۵۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در چهارمحال و بختیاری بهره برداری می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست تاکید کرد: تلاش های بسیاری در استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه استان انجام شده است که از مهمترین اقدامات فراهم آوردن زمینه فعال شدن واحدهای صنعتی است.

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: ۵۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد تا پایان سال در این استان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری از اهداف اصلی در این استان است، ادامه داد: به دنبال این هستیم که امسال بیش از ۱۰ هزار شغل در سطح استان ایجاد کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رونق بازار و توسعه صادرات از دیگر اهداف دولت در این استان است.