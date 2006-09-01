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۱۰ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۲۴

طي بخشنامه اي اعلام شد؛

دستور مسعود بارزاني براي پائين كشيدن پرچم عراق در مناطق كردنشين اين كشور

دستور مسعود بارزاني براي پائين كشيدن پرچم عراق در مناطق كردنشين اين كشور

مسعود بارزاني دستور داد تا همه پرچم هاي دولت عراق از سردر موسسات و ادارات كردستان عراق پايين كشيده شود و به جاي آن پرچم كردستان نصب شود.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، رئيس منطقه كردستان عراق طي بخشنامه شماره 60 سال 2006 دستور داد : تنها بايد پرچم كردستان بر فراز ادارات و موسسات اين منطقه و همچنين برفراز پايگاه هاي نيروهاي پيشمرگ ، پست هاي ايست و بازرسي نصب شود.

براساس اين بخشنامه احزاب فعال در منطقه كردستان مي توانند پرچم هاي مخصوص خود را در كنار پرچم كردستان نصب كنند.

"مسعود بارزاني" در بخشنامه مذكور اجازه داد فقط درمناسبات رسمي، پرچم جمهوري عراق- متعلق به انقلاب 14 جولاي- آن هم تا زمان انتخاب پرچم جديد براي عراق فدرال ، در اين مناطق نصب شود. 

منطقه كردستان عراق شامل سه استان كردنشين شمال عراق مي شود.

کد مطلب 374498

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