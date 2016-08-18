آغاز اکران جهانی نسخه جدید فیلم «بن هور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در این فیلم مورگان فریمن و جک هوستون در نقش های اصلی ایفای نقش می کنند. تیمور بکمامبتوف این فیلم را که از رمانی به همین نام به قلم لو والاس برگرفته شده، کارگردانی کرده است.

پیش نمایش این فیلم با حضور بازیگران و سازندگان چهارشنبه شب در تئاتر چینی تی سی ال در هالیوود برگزار شد. نسخۀ جدید بن هور به صورت سه بعدی به نمایش در می آید.

جک هوستون که در نسخۀ جدید بن هور نقش جودا بن هور را بازی می کند، در بارۀ این فیلم گفت: اگر شما دربارۀ شرایط دنیای امروز و ماجرای این فیلم که ۲۰۰۰ سال پیش اتفاق افتاده فکر کنید، متوجه می شوید که دنیا زیاد تغییر نکرده است. بن هور با اینکه یک فیلم اکشن است و پر از هیجان اما همچنان یکی از فیلم های جدی زمان ماست و من بسیار خوش شانس هستم که در آن نقش دارم.

نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی – بریتانیایی نیز در فیلم بن هور در نقش اسر بازی می کند.

نسخۀ اولیۀ «بن هور» با بازی چارلتون هستون در سال ۱۹۵۹ ساخته شد و یازده اسکار را از آن خود کرد و اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی برای بازی در نقش جودا بن هور را نیز برای این بازیگر صاحب نام آمریکایی به ارمغان داشت.