  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

رد برخی شایعات رسانه‌ها

رضا رویگری سکته نکرده است/ آخرین وضعیت جسمی بازیگر

رضا رویگری سکته نکرده است/ آخرین وضعیت جسمی بازیگر

همسر رضا رویگری اعلام کرد وی دچار سکته مغزی نشده و بستری شدن از دیروز در بیمارستان برای برخی معاینات بوده است.

همسر رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از شایعاتی که برای هنرمندان ایجاد می شود گفت: حال همسرم خوب است و امروز از بیمارستان مرخص می شود.

تارا کریمی همچنین درباره وضعیت جسمانی این بازیگر توضیح داد: روز گذشته همسرم را برای انجام برخی آزمایش ها و چک آپ بدنی به بیمارستان منتقل کردیم البته این موضوع به دلیل سکته مغزی مجدد او نبود بلکه برای همان سکته ای بود که او پیشتر دچار آن شده بود.

وی افزود: حال همسرم خوب است و او امروز از بیمارستان مرخص می شود.

کریمی با اشاره به شایعاتی که برای رضا رویگری پیش می آید، خاطرنشان کرد: متاسفم برای افرادی که چنین شایعاتی را برای هنرمندانشان به وجود می آورند در حالی که آنها سال ها برای هنر این مملکت زحمت کشیده اند.

کد مطلب 3745012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها