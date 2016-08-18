رضا رویگری سکته نکرده است/ آخرین وضعیت جسمی بازیگر

همسر رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از شایعاتی که برای هنرمندان ایجاد می شود گفت: حال همسرم خوب است و امروز از بیمارستان مرخص می شود.

تارا کریمی همچنین درباره وضعیت جسمانی این بازیگر توضیح داد: روز گذشته همسرم را برای انجام برخی آزمایش ها و چک آپ بدنی به بیمارستان منتقل کردیم البته این موضوع به دلیل سکته مغزی مجدد او نبود بلکه برای همان سکته ای بود که او پیشتر دچار آن شده بود.

وی افزود: حال همسرم خوب است و او امروز از بیمارستان مرخص می شود.

کریمی با اشاره به شایعاتی که برای رضا رویگری پیش می آید، خاطرنشان کرد: متاسفم برای افرادی که چنین شایعاتی را برای هنرمندانشان به وجود می آورند در حالی که آنها سال ها برای هنر این مملکت زحمت کشیده اند.