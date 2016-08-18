به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش کره جنوبی از عزم خود برای برگزاری بزرگترین رزمایش توپخانه ای در نزدیکی مرز با کره شمالی خبر داد.

این رزمایش در جمعه ۱۹ آگوست یعنی یک روز قبل از سالروز اولین حمله کره شمالی به مناطق میان دو کره برگزار می شود.

ارتش کره جنوبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۳۰۰ عرابه توپ از ۴۹ واحد آتشبار در رزمایش مذکور که با گلوله جنگی برگزار می شود، مشارکت خواهند کرد. این رزمایش از بعد از ظهر فردا(جمعه) شروع خواهد شد و توپهای خودکششی کی ۵۵ و کی ۹ مشارکت خواهند داشت.

شایان ذکر است که در بیست آگوست سال گذشته کره شمالی حملات توپخانه ای در خط تماس با کره جنوبی انجام داد و متعاقب آن، کره جنوبی نیز ۲۹ گلوله در واکنش به این حملات شلیک کرد.