ابتلای خبرنگار زن انگلیسی به مالاریا در ریو ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه میرور انگلیس، چارلی وبستر خبرنگار زن انگلیسی در جریان پوشش اخبار بازیهای المپیک ریو ۲۰۱۶ برزیل به بیماری مالاریا مبتلا شد.

این خبرنگار زن ۳۳ انگلیس به مالاریا مبتلا شده است و در یکی از بیمارستانها به سر می برد.

دوست وی در این باره گفت: چارلی برای ماندن می جنگد و همه در کنار وی قرار دارند.وی قوی است و این امید زیادی برای درمان و شفا یافتن وی به وجود آورده است. پزشکان اعلام کرده اند که چارلی به ویروس مالاریا مبتلا شده و در ریو تحت درمان است و توصیه های پزشکی از لندن نیز دریافت می کند.