تداوم یورش های جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، جنگنده های سعودی المطمه در استان الجوف یمن را سه بار هدف قرار داد. منابع یمنی از ادامه پرواز جنگنده های سعودی در این استان خبر می دهند.

در همین حال در تعز ، ارتش و کمیته های مردمی ۱۸ نفر از مزدوران وابسته عبد ربه هادی منصور و وابسته به آل سعود را در منطقه الجحملیه به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی یمنی اعلام کرد: جنگنده های سعودی منطقه نقم در استان صنعا را هدف قرار دادند.در این حملات خساراتی به اموال دولتی و غیر دولتی وارد شد.

در حملات هوایی سعودی ها، مناطق الحفا در شرق و ضبوه در جنوب صنعا و نیز جبل الرید، وادی الاجبار در سنحان، الجمیمه در بنی حشیش، المناره و المجاوحه در منطقه نهم مورد حمله واقع شد.

در استان صعده، جبل شعی، منطقه ال الحماقی، صویح، مران، الابقور، سحار، پمپ بنزین برکان، مسلخا در شهر ضحیان هدف قرار گرفتند.

در تعز در حملات هوایی جنگنده های متجاوز سعودی، پل الصلو سه نفر شهید شدند. مناطق الاحکوم، الاکبوش نیز در این استان هدف قرار گرفتند.

جنگنده های سعودی حملاتی نیز به الغیل، الیتمه در استان الجوف انجام دادند.

در حملات هوایی سعودی ها به منطقه حوث در استان عمران یک نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند. همچنین اردوگاه العمالقه نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت.

منابع نظامی به حملات هوایی به مناطقی از استان حجه نیز حمله کردند و منطقه غارب هیثم ، مستباف گمرک و شهر حرض، عبس و حیران را هدف قرار دادند.