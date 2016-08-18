به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نصیری عصر پنج‌شنبه در جلسه رفع موانع صنعت و سرمایه‌گذاری گلستان اظهار کرد: در حال حاضر سوئیچینگ صنعت زیاد است و باعث می‌شود شبکه شهری گلستان ضعیف‌تر شود.

وی افزود: هم‌اکنون واحدهای صنعتی گلستان از ۷ صبح وارد مدار مصرف‌شده و تا ساعت ۱۶ هرروز و مصرف برق فشار سنگینی بر پست‌های شهری استان وارد می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه گلستان تأکید کرد: هم‌اکنون که استان گلستان به سمت صنعتی شدن درحرکت است نیازمند زیرساخت‌ها در این حوزه است.

وی تأکید کرد: در صورت تصویب منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون، این منطقه نیازمند یک هزار و ۱۰۰ مگاوات برق است.

نصیری ادامه داد: هرچند تأمین برق و پست نیروگاه باید توسط واحدهای صنعتی بزرگ مانند فولاد تأمین شود اما همچنان استان گلستان برای توسعه صنعتی نیازمند تقویت پست و خطوط انتقال است.