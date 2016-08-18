به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی بعد از ظهر پنج‌شنبه در همایش توسعه روستایی در اردبیل تصریح کرد: خط ریلی میانه اردبیل قرار بود به کریدور شمال – جنوب متصل شود که متأسفانه ۱۲ سال می‌گذرد و این طرح اجرا نشده است.

وی افزود: هر چند بحث تأمین فاینانس خارجی برای پروژه مطرح می‌شود اما عملیاتی نشده و لازم است دولت به واقع برای احداث راه‌آهن اردبیل از این استان حمایت کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت منطقه آزاد تجاری اردبیل نیز گفت: اگر قرار بود این منطقه به صورت محدود برای شهرستان‌های پارس‌آباد، گرمی وبیله سوار مصوب شود همان الحاق با منطقه آزاد ارس را پیگیری می‌کردیم.

کریمی تأکید کرد: دلیل طرح منطقه آزاد مستقل این بود که تمامی شهرهای مرزی استان در محدوده منطقه واقع شوند و انتظار می‌رود مسئولان کشوری نسبت به تحقق این مطالبه اقدام کنند.

وی با اشاره به کمبود منابع آب شرب و کشاورزی در اردبیل ادامه داد: گفته می‌شود برای تأمین آب شرب مرکز کشور قرار است از آب دریای خزر استفاده شود و آب شور، شیرین شود.

به گفته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی این در حالی است که آب زلال آق چای اردبیل از کوه‌های تالش به دریای خزر می‌ریزد و بدون استفاده شور می‌شود.

به گفته کریمی اختصاص منابع مهار آب‌های مرزی برای این رود ضروری است و با توجه به کمبود منابع آبی نباید اجازه هدررفت منابع را داد.

وی همچنین به وضعیت اعتبارات بخش روستایی اشاره کرد و افزود: ۱۴ درصد از اعتبارات استانی و مابقی ملی است و در وضعیتی که اولین اولویت استان کشاورزی است کمتر از یک سوم روستاییان از تسهیلات بانکی برخوردار هستند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ۳۰ درصد جمعیت استان روستایی است و این تعداد نقش ۴۶ درصد را ایفا می‌کنند و به لحاظ تأثیرگذاری لازم است حمایت‌های مقبول از روستایی صورت گیرد.