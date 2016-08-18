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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

با گذشت ۱۲ سال؛

تکلیف پروژه راه‌آهن اردبیل مشخص نیست

تکلیف پروژه راه‌آهن اردبیل مشخص نیست

اردبیل – نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت ۱۲ سال از کلنگ زنی احداث راه‌آهن در اردبیل تکلیف این پروژه هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی بعد از ظهر پنج‌شنبه در همایش توسعه روستایی در اردبیل تصریح کرد: خط ریلی میانه اردبیل قرار بود به کریدور شمال – جنوب متصل شود که متأسفانه ۱۲ سال می‌گذرد و این طرح اجرا نشده است.

وی افزود: هر چند بحث تأمین فاینانس خارجی برای پروژه مطرح می‌شود اما عملیاتی نشده و لازم است دولت به واقع برای احداث راه‌آهن اردبیل از این استان حمایت کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت منطقه آزاد تجاری اردبیل نیز گفت: اگر قرار بود این منطقه به صورت محدود برای شهرستان‌های پارس‌آباد، گرمی وبیله سوار مصوب شود همان الحاق با منطقه آزاد ارس را پیگیری می‌کردیم.

کریمی تأکید کرد: دلیل طرح منطقه آزاد مستقل این بود که تمامی شهرهای مرزی استان در محدوده منطقه واقع شوند و انتظار می‌رود مسئولان کشوری نسبت به تحقق این مطالبه اقدام کنند.

وی با اشاره به کمبود منابع آب شرب و کشاورزی در اردبیل ادامه داد: گفته می‌شود برای تأمین آب شرب مرکز کشور قرار است از آب دریای خزر استفاده شود و آب شور، شیرین شود.

به گفته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی این در حالی است که آب زلال آق چای اردبیل از کوه‌های تالش به دریای خزر می‌ریزد و بدون استفاده شور می‌شود.

به گفته کریمی اختصاص منابع مهار آب‌های مرزی برای این رود ضروری است و با توجه به کمبود منابع آبی نباید اجازه هدررفت منابع را داد.

وی همچنین به وضعیت اعتبارات بخش روستایی اشاره کرد و افزود: ۱۴ درصد از اعتبارات استانی و مابقی ملی است و در وضعیتی که اولین اولویت استان کشاورزی است کمتر از یک سوم روستاییان از تسهیلات بانکی برخوردار هستند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ۳۰ درصد جمعیت استان روستایی است و این تعداد نقش ۴۶ درصد را ایفا می‌کنند و به لحاظ تأثیرگذاری لازم است حمایت‌های مقبول از روستایی صورت گیرد.

کد مطلب 3745134
محمد میرزایی ناطق

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