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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

کشته شدن ۲۷ تروریست بوکوحرام در شمال کامرون

کشته شدن ۲۷ تروریست بوکوحرام در شمال کامرون

منابع نظامی از کشته شدن دهها تروریست و بازداشت شماری دیگر در عملیات ضد بوکوحرام در شمال کامرون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ژنرال بوبا دبی کریو فرمانده نیروهای نظامی منطقه ای از کشته شدن شماری از تروریستهای بوکوحرام در عملیات ضد این گروه درمنطقه فوتوکل در نزدیکی مرز نیجریه واقع در شمال کامرون خبر داد.

وی افزود: در جریان این عملیات ۲۷ عضو گروه تروریستی بوکوحرام کشته شده است.

همچنین وی  از بازداشت ۱۰ نفر از شبه نظامیان بوکوحرام خبر داد و بیان کرد: مقادیری مهمات و تجهیزات متعلق به این گروه تروریستی نیز کشف و ضبط شد.

این فرمانده گفت: نیروها در نزدیکی فوتوکل کمین قرار دادند. این درگیری ها سبب تلفاتی در میان نیروهای نظامی منطقه ای نشد.

بوکوحرام تهدید کننده مناطق شمال نیجریه است و حملاتی در چاد، نیجر و کامرون انجام داده است.

شایان ذکر است نیروهای نظامی منطقه ای مداخله مشترک با بیش از ۱۰ هزار سرباز که از سوی کشورهای آفریقایی چاد، نیجر، نیجریه، کامرون، بنین برای مبارزه با بوکو حرام تشکیل شده است، علاوه بر مبارزه با این گروه تروریستی، برای برقراری امنیت و امکان دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در مناطق مختلفی که در معرض حملات این گروه یا گروه‌های مسلح دیگر قرار دارند، تلاش می کنند.

کد مطلب 3745135

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