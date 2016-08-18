پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای راکد تولیدی کردستان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه رفع موانع تولید استان کردستان با حضور استاندار و معاونین وی، مدیران کل استانی، نماینده سقز و بانه و مسئولان شهرستانی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان سقز ظهر امروز در فرمانداری این شهر برگزار می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در این نشست تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری را در استان ۱۰۴۷ واحد عنوان و گفت: ۱۵۵ واحد آن مربوط به سقز بوده که البته ۳۰ واحد هیچ اقدامی انجام نداده اند و آمار واقعی ۱۲۵ واحد می باشد.

محمد دره وزمی تعداد واحدهای فعال استان را ۳۷۸ واحد و نیمه فعال را ۲۴۲ واحد اعلام کرد و افزود: در سقز ۶۰ واحد فعال و ۲۳ واحد نیمه فعال و راکد صنعتی و تولیدی داریم.

وی گفت: در سقز ۷۲ واحد غیرفعال و یا ضعیف داریم که ۱۶ واحد قابل راه اندازی و ۵۶ واحد غیرقابل راه اندازی هستند، ۱۵ واحد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به بانک ها معرفی کرده ایم که کارشان در حال انجام بوده، اما پرداخت تسهیلات راضی کننده نیست.

وی بیان کرد: در کارگروه رفع موانع تولید استان کردستان ۶۵۰ طرح ثبت‌نام کرده‌اند که ۴۵۰ واحد آن کشاورزی است و تاکنون ۳۱۵ طرح مورد بررسی قرار گرفته است که امروز ۶۵ واحد آن به تصویب کارگروه می‌رسد.

دره‌وزمی افزود: تاکنون ۱۶۲ میلیارد تومان طرح به بانک‌ها معرفی شده که بانک کشاورزی ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را پرداخت کرده است.

دره وزمی اخذ وثیقه های سنگین و عدم پذیرش سند طرح ها بعنوان وثیقه را از مشکلات اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: این رویکرد بانک ها با شعار حمایت از تولید هم خوانی ندارد.

وی با بیان اینکه دولت با جدیت از تولید حمایت می کند خواستار سیاست حمایت از تولید توسط نهادهای مختلف از جمله بانک ها شد.

علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان سقز نیز در این نشست هم با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید حمایت جدی از سرمایه گذاری است، دولت برای رفع موانع تولید و کمک به ایجاد اشتغال مولد مصمم است.

در این نشست مدیران واحدهای تولیدی سقز مشکلات خود همچون سخت گیری در اعطای تسهیلات، وثیقه های سنگین بانکی، عدم حمایت جدی از تولید، هزینه های اضافی در زمینه خدمات دهی، تامین زیرساخت های لازم همچون برق و گاز و... را مطرح و خواستار تسریع و مساعدت در حل مشکلات شدند.

