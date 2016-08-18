به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی جمال لیوانی عصر پنجشنبه در جلسه رفع موانع صنعت و سرمایهگذاری استان گلستان اظهار کرد: تاکنون گازرسانی به تمامی شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان به پایان رسیده است.
وی افزود: باوجوداینکه هماکنون هیچ بهرهبردار صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی اترک (شهرک هزار هکتاری) وجود ندارد اما گازرسانی به این منطقه نیز انجامشده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ادامه داد: گازرسانی تا ابتدای شهرکها و نواحی صنعتی از وظایف و تکالیف شرکت گاز است و گازرسانی به واحدها در داخل شهرک جزء تکالیف این شرکت نیست.
وی اضافه کرد: اگر شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع بزرگ جدیدی نیز در استان ایجاد شود در گازرسانی به آن با مشکل مواجه نیستیم.
جمال لیوانی خاطرنشان کرد: با توجه به خطوط انتقال گاز کیاسر – دامغان مشکل گازرسانی به استانهای شمالی مرتفع شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اضافه کرد: هماکنون 20 میلیون مترمکعب گاز وارد استان گلستان میشود این در حالی است که بالاترین مصرف استان تاکنون 12 میلیون مترمکعب بوده است.
وی تصریح کرد: انتظار داریم برای صدور مجوزهای جدید در استقرار صنایع به زیرساختهای تأمینشده در حوزه گاز موردتوجه قرار گیرد.
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