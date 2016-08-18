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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۰

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال:

دوره استعدادیابی مربیگری فوتبال در کشور برگزار می‌شود

دوره استعدادیابی مربیگری فوتبال در کشور برگزار می‌شود

اردبیل – رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال از برگزاری دوره‌های استعدادیابی مربیگری فوتبال در کشور با مشارکت مربیان اروپایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی بعد از ظهر پنج‌شنبه در همایش مربیان فوتبال اردبیل با تأکید به ضرورت ارتقا کیفی وضعیت مربیگری فوتبال متذکر شد: به منظور آموزش استعدادهای روز جهانی دوره‌ها با حضور مربیان کشورهای نروژ، ایتالیا، آلمان و انگلیس برگزار می‌شود.

وی افزود: به منظور برگزاری دوره‌های کیفی تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای ذکر شده منعقد شده و به عنوان مثال قرار است از کشور آلمان و ایتالیا مربیانی جهت دوره‌های دروازه‌بانی حضور یابند.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال افزود: در عین حال بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با کشور نروژ هفت دوره مربیگری فوتبال پایه برای بانوان برگزار می‌شود.

احسانی به مشارکت مربیان کشورهای آلمان و انگلیس در دوره‌های بدن‌سازی فوتبال اشاره و تأکید کرد: برگزاری دوره‌ها با هدف به روز رسانی علم مربیان و کیفی سازی فعالیت حرفه‌ای آن ها است.

وی همچنین به ضرورت معرفی استعدادهای مربیگری فوتبال کشور در عرصه‌های جهانی اشاره و تصریح کرد: مربیان همراه تیم های ورزشی در مسابقات آسیایی می‌بایست مدرک حرفه‌ای مربیگری دریافت کنند و لازم است به همین منظور آموزش‌های مداوم صورت گیرد.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال به حمایت این مجموعه از دوره‌های آموزشی اشاره و تأکید کرد: در این راستا فدراسیون از تمامی ظرفیت‌های ممکن بهره می‌گیرد.

کد مطلب 3745174
محمد میرزایی ناطق

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