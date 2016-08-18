به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش مربیان فوتبال اردبیل با تأکید به ضرورت ارتقا کیفی وضعیت مربیگری فوتبال متذکر شد: به منظور آموزش استعدادهای روز جهانی دورهها با حضور مربیان کشورهای نروژ، ایتالیا، آلمان و انگلیس برگزار میشود.
وی افزود: به منظور برگزاری دورههای کیفی تفاهمنامههایی با کشورهای ذکر شده منعقد شده و به عنوان مثال قرار است از کشور آلمان و ایتالیا مربیانی جهت دورههای دروازهبانی حضور یابند.
رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال افزود: در عین حال بر اساس تفاهمنامه منعقده با کشور نروژ هفت دوره مربیگری فوتبال پایه برای بانوان برگزار میشود.
احسانی به مشارکت مربیان کشورهای آلمان و انگلیس در دورههای بدنسازی فوتبال اشاره و تأکید کرد: برگزاری دورهها با هدف به روز رسانی علم مربیان و کیفی سازی فعالیت حرفهای آن ها است.
وی همچنین به ضرورت معرفی استعدادهای مربیگری فوتبال کشور در عرصههای جهانی اشاره و تصریح کرد: مربیان همراه تیم های ورزشی در مسابقات آسیایی میبایست مدرک حرفهای مربیگری دریافت کنند و لازم است به همین منظور آموزشهای مداوم صورت گیرد.
رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال به حمایت این مجموعه از دورههای آموزشی اشاره و تأکید کرد: در این راستا فدراسیون از تمامی ظرفیتهای ممکن بهره میگیرد.
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