چلسی می تواند مانند یوونتوس دوباره احیا شود/ تمرین و تمرین سخت!

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه تیم چلسی با گل دراماتیک دقیقه ۸۹ «دیه گو کاستا»، که باعث پیروزی ۲ بر یک این تیم مقابل وستهام شد، شروع مناسبی برای زندگی در «استمفورد بریج» به «آنتونیو کونته» داد.

«کونته» اعتقاد دارد چالشی که با آن مواجه است شبیه به همانی است که در یوونتوس تجربه کرده بود، که بعد از ۲ فصل ناموفق با رتبه هفتم سری آ، به قهرمانی دست یافتند.

«کونته» در مجله چلسی گفت: یوونتوس برای سالهای زیادی قهرمان نشده بود و در ابتدا این آسان به نظر نمی رسید. من آن را به یاد دارم چون اعتماد به نفس بازیکنان پایین بود و آنها به خودشان باور نداشتند. کار کردن در چنین شرایطی مهم است و به خاطر دارم که به شدت کار می کردیم. اکنون می توانیم اندکی از همان وضعیت را اینجا ببینیم، اینطور نیست؟ بعد از یک فصل بد، جایگاه دهم برای بازیکنان خوب نبود، اعتماد به نفس پایین بود و با آن وضعیت هواداران خوشحال نبودند. اما می دانم که تنها باید از یک کلمه پیروی کنیم، تمرین و تمرین خیلی سخت. اگر در شرایط بد و خوب پشت هم باشیم، خیلی خیلی سریع تلاش می کنیم تا به قهرمانی برگردیم. این اتفاق آسان نیست ولی باید تلاش کنیم و انگیزه و روحیه درست را برای مبارزه کردن، پیدا کنیم.

همچنین «انگولو کانته» که از لسترسیتی به «استمفورد بریج» آمده است، گفت: چلسی را انتخاب کردم چون با سرمربی اش صحبت کردم و متوجه ظرفیت او شدم و باعث شد تا این تصمیم را بگیرم. اکنون او را کشف کردم و دریافتم که او چطور تمرین می کند و چیزی که می توانم در موردش بگویم این است که بیش از حد مشتاق و سختکوش است. او ارتباط برقرار کردن را دوست دارد و باعث می شود که من اینجا عقیده اش از فوتبال را بفهمم. او گفت که می فهمد من چطور بازی می کنم و فکر می کند که می توانم برای تیمش بازیکن خوبی باشم و این چیزی است که به خاطرش به اینجا آمدم.

وی افزود: البته که من لیگ برتر را دوست دارم و برای همین در این لیگ ماندم. آرزویم رسیدن به چیزهای خوب با باشگاه و موفق شدن در لیگ برتر است و امیدوارم به لیگ قهرمانان برگردیم. پیامم به هواداران این است، تنها چیزی که در حال حاضر دوست دارم بگویم این است که همیشه بهترین بازی هایم را برای باشگاه و برای تیم انجام خواهم داد.