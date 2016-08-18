به گزاش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عصر پنجشنبه در نشستی خبری با اشاره به شکل‌گیری مجلس دهم و حضور نمایندگان از طیف های سیاسی مختلف اظهار کرد: مجلس جدید با شرایط خاص خود شکل گرفته، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و با هیچ مجلس دیگری قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: مجلس دهم، مجلس دهم است نه چیز دیگر و نمایندگانی با طیف های سیاسی مختلف به مجلس دهم راه پیدا کردند اما با این وجود، شاهد نگاه‌های مشترک بین نمایندگان هستیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه اهمیت موضوع اقتصاد وآسیب های اجتماعی بین نمایندگان مشترک است، گفت: مجلس دهم همچنین نسبت به حوزه امنیت حساسیت ویژه ای دارد و سعی می کند در تمام این بخش ها نقش آفرین باشد، در ترکیب هیئت رئیسه مجلس نیز شاهد تنوع دیالوگ ها هستیم.

قاضی زاده بیان کرد: ترکیب تجربه و انرژی های نو از دیگر ویژگی های مجلس دهم است، تعدادی از نمایندگان مجلس دهم اولین بار است که فضای مجلس شورای اسلامی را تجربه می کنند که البته این امر به معنای نداشتن تجربه و سابقه اجرایی و مدیریتی نیست، حضور افراد با تفکرهای جدید در مجلس سبب نوآوری شده و انرژی بیشتری را به مجموعه تزریق می کند.

وی به بررسی برنامه ششم توسعه به عنوان نخستین دستور کار جدی مجلس دهم اشاره کرد و گفت: برنامه پنج ساله توسعه، تمامی رفتار بخش های مرتبط با نظام را برای پنج سال مشخص می کند بنابراین تعیین تکلیف این برنامه از اهمیت فراوانی برخوردار است بنابراین امیدواریم بتوانیم یک برنامه محکم و واقعی را سازماندهی کنیم.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قانون برنامه توسعه یک برنامه ملی است، در این قانون نکته ای مبنی بر توجه به ویژگی های خاص شهر مشهد وجود دارد که این امر هم اکنون از قالب برنامه پنج ساله خارج و به شکل یک قانون دائمی تصویب شده که هم اکنون در شورای نگهبان است و امیدواریم از سوی اعضا شورای نگهبان نیز تأیید شود، در صورت تأیید، این قانون دائمی خواهد شد و مفیدتر از ذکر آن در قانون برنامه پنج ساله توسعه است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مشهد به دو تا سه هزار تخت بیمارستانی جدید نیازمند است، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما برای ساخت بیمارستان در گام اول، بحث تامین زمین است زیرا ۷۰ درصد زمین های موجود در مشهد وقفی است و زمین دولتی نداریم.

قاضی زاده تأکید کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تا این لحظه موفق نشده زمین محل ساخت بیمارستان را پیدا کند و از سوی دیگر، بحث کمبود منابع مالی نیز برای ساخت بیمارستان مطرح است به همین دلیل وزارت بهداشت به دنبال ساخت بیمارستان از طریق مشارکت است تا بتواند منابع مالی را تأمین کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در مجلس گفت: بنده موافق تشکیل این کمیسیون بودم اما استدلال نمایندگان مخالف که بیشتر هم از کمیسیون اقتصادی مجلس بودند، این بود که چون در مجلس کمیسیون اقتصادی داریم نیازی به تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی نیست اما نظر ما این بود که تشکیل این کمیسیون می تواند تمرکز ویژه تری بر روی موضوع اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با اشاره به خدمات پزشکی ارائه شده در حاشیه شهر مشهد بیان کرد: خدمات اولیه ارائه شده تحت عنوان مراقبان سلامت در حاشیه شهر مشهد اقدام خوبی بود اما این کار کافی نیست زیرا این خدمات، سطح یک خدمات بهداشتی و درمانی است.

قاضی زاده تأکید کرد: باید تلاش شود تا سطح یک خدمات بهداشتی درمانی حاشیه شهر به سطح دو برسد و بیمارستان و امکانات درمانی دراین مناطق ایجاد شود زیرا ما هنوز در سطح یک اراده خدمات گیر کرده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی گفت: وقتی نرخ بیکاری از هفت درصد به ۱۵ درصد رسیده است یعنی رشد بیکاری داریم و قطعا در این بین، بخش صنعت بیش از هرجای دیگری ضربه خورده است بنابراین انتظار گسترش فعالیت های بخش صنعت را نداریم زیرا واحدهای صنعتی دچار اختلال شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه چرا به کسانی که توانایی اداره واحد صنعتی خود را ندارند، مجوز فعالیت داده می شود، افزود: در این موضوع اگر هم سوء مدیریتی درکار باشد، توپ در میدان کسانی است که این مجوزها را صادر کرده اند و به نظر بنده دراین موضوع کم کاری می شود.

قاضی زاده یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور را نوع نگاه ها برای اداره اقتصاد دانست و گفت: در موضوع اقتصاد ما هنوزدر ابتدای راه مانده ایم زیرا تصمیم سازان اقتصادی ما فاقد یک تفکر واحد برای اصلاح اقتصاد هستند، این موضوع هم مجلس و هم در دولت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، بخش های مختلف دولت و در موضوع رکود حتی در سطح نظری هم باهم اختلاف دارند، گفت: این موضوع در مجلس هم دیده می شود و ما این نگاه واحد را بین تصمیم سازان حوزه اقتصاد نمی بینیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با اشاره به موضوع مشهد ۲۰۱۷ و پیگیری مطالبات توسط نمایندگان افزود: دولت در این موضوع مصوباتی داشت که امیدواریم به آنها عمل کند، بحث تخصیص بودجه بعد از تصویب بودجه نیز درد بی درمان جدیدی است و ما تلاش می کنیم تا بودجه مشهد را تا حد امکان بگیریم.

قاضی زاده بیان کرد: نگاه عمومی بین نمایندگان این است که شوراها هنوز به این بلوغ رسیده اند که مسئولیت های حاکمیتی را برعهده بگیرند که البته در این موضوع صرفا نباید به شهرهای بزرگ توجه داشت بلکه این نظرنمایندگان مجلس بیشتر متوجه شهرهای کوچک است.

وی خاطرنشان کرد: استدلال نمایندگان مجلس درباره مخالفت با افزایش تعداد اعضای شورای شهر این است که معتقدند این افزایش تعداد هزینه های بیشتری برای نظام می آورد و درواقع هزینه های حکمرانی افزایش می یابد.