علیزاده به تکواندوکار اسپانیایی باخت/درانتظار رسیدن حریف به فینال

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، درادامه مبارزات تکواندوکاران در المپیک ۲۰۱۶ ریو نماینده وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان کشورمان برای دومین دیدار خود به مصاف «اوا گومز» از اسپانیا رفت. این اسپانیایی که دور نخست حریفی از تایلند را شکست داده بود در پیکار با تکواندوکار کشورمان صاحب پیروزی ۸ بر ۷ شد و به نیمه نهایی راه یافت.

علیزاده که دور نخست قهرمان جهان از کرواسی را ۷ بر ۶ شکست داده بود، در این دیدار تلاش زیادی برای کسب پیروزی داشت، ولی مقابل نایب قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان و دارنده مدال برنز ۲۰۱۳ جهان ، دو نقره فینال گرندپری و ۴ مدال رنگارنگ رقابتهای جایزه بزرگ کاری از پیش نبرد و بازنده میدان را ترک کرد.

این حریف اسپانیایی که در رقابتهای بین المللی هلند برابر علیزاده صاحب پیروزی شده بود در این پیکار به خوبی نماینده کشورمان را آنالیز کرده بود و با توجه به همین شناخت راه پیروزی را پیدا کرده بود.

در صورتی که این اسپانیایی در مبارزه بعد خود برابر «هامادا» نفر اول رنکنیگ جهانی از ژاپن پیروز شود ، علیزاده می تواند در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز تلاش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.