به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در جلسه کمیته اجرایی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد: ضروری است هر چه سریع تر پایشی در خصوص شرکت های دانش بنیان صورت گیرد که آیا محصولات این شرکت ها استانداردهای مورد نیاز را کسب کرده اند و یا خیر و کمک های لازم برای کسب این استانداردها انجام شود.

وی با اشاره به نوپا بودن ۶۷ شرکت دانش بنیان در استان گفت: بسیاری از این شرکت ها با روند ها و پروسه های کسب استانداردهای ملی و بین المللی آشنایی کافی ندارند و باید با برگزاری نشست های تخصصی، تهیه بروشورهای توجیهی و تشریحی و برگزاری همایش های تخصصی روند کار برای آنها تبیین شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز حمایت هایی را از شرکت های دانش بنیان برای اخذ استانداردهای مورد نیازدارند و شرکت ها با مراجعه به سایت این مجموعه می توانند از کم و کیف این خدمات اطلاع کسب کنند.

نماینده تام الاختیار استاندار آذربایجان شرقی در حوزه علم وفناوری، توجه به ارتقای کیفیت محصولات دانش بنیان را یادآور شد و گفت: محصولات دانش بنیان باید با رعایت تمام استاندارد های مورد نیاز و با کیفیت مطلوب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

وی انتخاب استان آذربایجان شرقی به عنوان استان الگو در بحث های اقتصاد مقاومتی را فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان در استان دانست و ادامه داد: باید از فرصت به وجود آمده به نحو شایسته ای استفاده کنیم و فراموش نکنیم که تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان تنها با فعالیت های روزمره و همیشگی ممکن نیست وهمه باید به این باور برسیم که نیازمند تحقق این مهم هستیم.