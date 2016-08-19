داستان مالکیت ساختمان کتابخانه عمومی شفت ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم اصغری: نبود مکان مناسب برای کتابخانه عمومی شهید چمران شفت و بدهی حدود ۳۸ میلیون تومانی شهرداری از محل ۰.۵ درصد درآمد شهرداری که متعلق به کتابخانه های عمومی است، در چند سال اخیر بارها موضوع اصلی جلسه انجمن کتابخانه ها و نهضت مطالعه مفید شهر شفت شده است.

موضوعی که بعد از برگزاری چندین جلسه و همکاری نکردن شورای شهر شفت در خصوص بازگرداندن مکان کتابخانه در مرکز شهر که چندسالی است به عنوان دفتر شورای شهر اختصاص یافته مسکوت و بی نتیجه مانده است.

مکانی که شورا مدعی است که متعلق به شهرداری بوده و نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد، ولی از سوی دیگر بسیاری از مردم و معتمدان شهر آن را هبه یکی از خیران شهر به اداره فرهنگ و ارشاد سابق که کتابخانه ها زیرنظر او فعالیت می کرده اند دانسته و شهرداری و شورای شهر را متصرف این ملک می دانند که باید هرچه سریع تر آن را تخلیه و به صاحب اصلی آن که همان کتابخانه عمومی شهید چمران شهر شفت است بازگرداند.

ضرورت تعامل دستگاه های اجرایی در راستای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه

معاون فرماندار شفت در جلسه ای که شامگاه پنج شنبه برای رسیدگی مجدد به این موضوع برگزار شد، بر ضرورت همکاری و تعامل همه دستگاه های فرهنگی برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در شفت تأکید کرد و گفت: یکی از راهکارهای مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی همانند اعتیاد، طلاق و... ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم بوده که بدون مطالعه امکان پذیر نیست.

وی با اشاره نبود یک فضای مناسب برای کتابخانه شهر شفت، گفت: تأمین این فضا و گسترش فضاهای مناسب برای مطالعه در سطح اماکن تفریحی شهرستان باید مدنظر مسئولان امر قرار گیرد.

رحمت حیدری نژاد با بیان اینکه هنوز کتابخوانی در شهرستان شفت به صورت مردمی گسترش نیافته افزود: اینکه فقط مکانی برای کتابخانه درنظر گرفته شود درصورتی که هنوز فرهنگ آن نهادینه نشده درست نیست.

وی بر ضرورت مردمی کردن و استفاده از پتانسیل های روستایی در این خصوص نیز تأکید کرد و یادآورشد: مردمی کردن بحث کتاب و کتابخوانی یکی از راهکارهای رشد این فرهنگ در سطح جامعه است.

حیدری نژاد همچنین با اشاره به قسم خداوند در قرآن کریم به قلم، اظهار کرد: اهل قلم به دلیل جایگاه آن باید دارای تعهد بوده و در آنچه که نگارش می کنند این تعهد را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه نبود این تعهد در بین نویسندگان موجب شده که نوشته آنها با اقبال مواجه نشود، افزود: به گفته مقام معظم رهبری کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشری است.

معاون فرماندار شفت با اشاره به اینکه اهل قلم باید با رعایت تعهد و ارزش های اسلامی کتاب خوب به جامعه بشری هدیه کنند، گفت: قطعا ارائه کتاب و نوشتار خوب موجب رشد و توسعه فرهنگی و اخلاقی در سطح جامعه شده و کتاب بد زمینه بروز مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.

حیدری نژاد به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نشر کتابخوانی در سطح جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: امروز کتابخوانی به یک فریضه واجب در سطح جامعه تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه سرانه مطالعه در ایران به نسبت کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است، تصریح کرد: تازمانی که کتابخوانی و مطالعه به یک فرهنگ تبدیل نشود شاهد این رشد و توسعه نیز نخواهیم بود.

بی توجهی مسئولان به حوزه فرهنگی در شفت

رئیس کتابخانه های عمومی شفت نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در عصری زندگی می کنیم که تولید و نشر علوم واخبار با سرعت زیاد صورت می گیرد.

زینب عزیزپور با بیان اینکه آلودگی اطلاعات موجب شده که ذائقه نسل جوان جامعه تغییر کند، گفت: امروزه جوانان به یک جستجوی ساده در فضای مجازی به اطلاعاتی سطحی در زمینه ها مختلف دسترسی می یابند.

وی یکی از وظایف مسئولان فرهنگی به ویژه نهادکتابخانه های عمومی را رشد فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه برشمرد و افزود: متاسفانه بی توجهی به این حوزه تبعات ناخوشایندی به دنبال دارد.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شفت با بیان اینکه کتابخانه این شهر به ارائه خدمات به دو روش سنتی و آنلاین می پردازد، خاطرنشان کرد: فعالیت های فرهنگی بسیاری در این نهاد برای علاقه مندان در طول سال اجرا می شود.

وی به همکاری نکردن شورای شهر شفت و بی مهری اعضای آن نسبت به تنها کتابخانه این شهر اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه در بخش احمد سرگوراب در حوزه کتاب و کتابخوانی با هیچ مشکلی مواجه نبوده و تمامی مسئولان بخش همکاری و تعامل خوبی با این نهاد دارند.

مردم نیازمند اجرای برنامه های فرهنگی هستند

رئیس کتابخانه های عمومی شفت در ادامه با اشاره به بدهی ۳۸ میلیون تومانی شهرداری از محل سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری ها تصریح کرد: در سال جاری هیچ پرداختی از سوی شهرداری بابت این موضوع صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر از شهرستان شفت در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کرده بودند، اظهار کرد: این آمار فقط مربوط به بخش مکتوب جشنواره بوده و هنوز تعداد بخش اینترنتی آن اعلام نشده است.

عزیزپور این استقبال را نشان دهنده تمایل و علاقه مندی مردم شهرستان به کتاب و کتابخوانی عنوان و خاطرنشان کرد: مردم نیازمند اجرای برنامه های فرهنگی بیشتر در این حوزه در سطح شهر شفت هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه انتقال کتابخانه به مرکز شهر یکی از مطالبات به حق مردم شفت بوده ولی شهرداری در بازگرداندن ساختمان قدیمی این نهاد به کتابخانه خودداری می کند.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شفت تأکید کرد: نبود یک فضای مناسب موجب شده تا این نهاد نتواند برنامه های فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی را اجرایی کند.

شورای شهر و شهرداری گوشت قربانی مردم و مسئولان

همچنین در ادامه این جلسه عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شفت یکی از دغدغه های فرهنگی شهرستان را موضوع مکان کتابخانه این شهر دانست و گفت: شورای شهر شفت نهایت تلاش خود را برای حل این موضوع انجام می دهد.

بهروز جلیلی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای محرومیت زدایی در شهرستان شفت پیگیری مسئولان در سطح استانی برای رفع این معضلات است، اظهار کرد: متاسفانه سال ها از شهرستان شدن شفت می گذرد ولی هنوز چهره آن با محرومیت عجین است.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات حوزه کتاب و کتابخوانی نیاز به تعامل و همکاری بیشتر این نهاد و شورا و شهرداری شفت است، خاطرنشان کرد: در چند ماه اخیر زمینی برای ساخت کتابخانه شهر از سوی شورا معرفی شد که با بررسی های انجام شده مورد قبول اداره کل کتابخانه های گیلان قرار نگرفت.

عضو شورای شهر شفت به برخی گلایه ها از عملکرد شورای شهر و شهرداری در زمینه موضوع ساختمان کتابخانه اشاره و تصریح کرد: شورا و شهرداری به اندازه توان و پتانسیل خود و در حد بضاعت کمک کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری و اعضای شورای شهر همانند گوشت قربانی در هر زمان و مکان و در خصوص هر مشکلی مورد سرزنش قرار می گیرند، یادآورشد: متاسفانه برخی دوست دارند تا شهرداری و شورا را در هر مشکلی وارد و دخیل بدانند.

لزوم پاسخگویی شورای شهر شفت درباره ضایع شدن حق الناس

مشاور فرهنگی فرماندار شفت نیز در ادامه این جلسه با اشاره به پیگیری های سال های گذشته و برگزاری جلسات متعدد در خصوص حل مشکل مکان کتابخانه، اظهار کرد: امیدواریم این بار این جلسه نتیجه مثبتی به همراه داشته تا کار به فشارهای مردمی نرسد.

مهدی هروی با بیان اینکه وجود اماکن فرهنگی همانند کتابخانه در همه کشورها برای رشد و توسعه الزامی است، افزود: حضور در این مکان ها به دلیل گستردگی طیف های مختلف سنی باید آسان و راحت صورت گیرد.

وی یکی از مشکلات اساسی مکان فعلی کتابخانه عمومی شهر شفت را دوری از مرکز شهر عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه شورای شهر شفت این حق مسلم مردم را نادیده گرفته و باید در قبال ضایع شدن حق الناس پاسخگوی اذهان عمومی شفت باشد.

عضو انجمن و نهضت مطالعه مفید شهر شفت در ادامه با اشاره به اشتباه مسئولان سابق شهرستان در خصوص تحویل ساختمان کتابخانه در مرکز شهر به شورای شهر شفت، تصریح کرد: متاسفانه افرادی با چهره فرهنگی عملی غیرفرهنگی انجام دادند.

وی به سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری ها نیز اشاره کرد و افزود: شهرداری حق اینکه مال دیگری را در جای دیگر هزینه کند، ندارد.

هروی با تأکید برضرورت حساسیت و توجه ویژه مسئولان به حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرستان شفت، گفت: جلسات بسیاری در این خصوص برگزار شده که خروجی مثبتی به همراه نداشته است.

متاسفانه با وجود تأکیدات مسئولان شهرستان شفت در جلسه گذشته مبنی برحل موضوع و مشکل مکان کتابخانه و تحویل ساختمان توسط شورا، این مهم در این جلسه نیز به نتیجه مثبتی نرسید و به رایزنی و بررسی های بیشتر واگذار شد.