به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، استانداری آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نمایشگاه بین المللی تبریز و سازمان ها وادارت مرتبط در امر فناوری از ۲۰لغایت ۲۳ آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: بستر سازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار (تجاری سازی ( شناسایی توانمندیهای پژوهشی و فناوری وبستر سازی برای کاربردی کردن آن، شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرح ها و ایده های دانش محور، بستر سازی برای ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی، بستر سازی برای شکل گیری شرکتهای دانش بنیان، زمینه سازی برای افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، ایجاد شبکه ارتباطات تجاری میان شرکت ها و موسسات دانش بنیان واحدهای تولیدی، جذب سرمایه گذاری (خارجی و داخلی) برای طرح های اقتصادی دانش بنیان، گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی و ایجاد فضای کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی از آغاز ثبت نام صاحبان فناوری برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: ثبت نام از فناوران از ۱۰ مرداد ماه آغاز شده است و تا ۳۰ شهریور ماه ادامه خواهد یافت .

نماینده تام الاختیار استاندار آذربایجان شرقی در حوزه علم وفناوری، با اشاره به حضور پرشور فناوران در نمایشگاه و جشنواره سوم گفت: امسال با تسهیل روند ثبت نام سعی کرده ایم تا مراحل ثبت نام را به شکل کاملا سیستمی انجام دهیم و علاقمندان برای ثبت نام می توانند به سایت جشنواره و نمایشگاه به آدرس www.hitech-tabriz.ir مراجعه کنند.

وی این نمایشگاه را بستری برای توسعه فعالیت دانش بنیان در استان دانست و گفت: این نمایشگاه ها بستر مناسبی برای تعامل و رودرویی فناوران به عنوان عرضه کنندگان فناوری و صاحبان واحد های تولیدی و مدیران دستگاه های اجرایی به عنوان متقاضیان و خریداران فناوری فراهم آورده است.