کلاس ارتقای داوری درجه دو به یک کشور در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره کلاس های ارتقای داوری درجه دو به درجه یک بسکتبال که از صبح سه شنبه در خانه بسکتبال گرگان آغاز شده بود عصر پنجشنبه به کار خود پایان داد.

این دوره با حضور ۳۲ داور درجه دو از استان های مختلف کشور با حضور «امیرحسین واحدپور» رئیس کمیته داوران و مدرسی «ورژ آبکاریان» رئیس سابق کمیته داوران و ناظر بین المللی فدراسیون بسکتبال در گرگان برگزار شد.

افراد شرکت کننده در این کلاس باید حداقل دوسال قبل مدرک داوری درجه دو را دریافت کرده باشند و با افزایش سطح مهارتی و علمی در آزمون های مربوط به درجه یک حضور پیدا می کنند و در صورت پذیرفته شدن در آزمون های تئوری و عملی به سطح درجه یک ارتقا می یابند.

به منظور تست قضاوت داوران در این مدت مسابقاتی با حضور چهارتیم گلستانی برگزار شد و داوران شرکت کننده در این دوره به تناوب به میدان رفتند و در آزمون قضاوت شرکت کنند.

تست آمادگی جسمانی کوپر شامل ۸۶ دور در ۱۰ دقیقه، آزمون قوانین داوری متشکل از ۲۵ سوال به زبان فارسی و ۲۵ سوال به زبان انگلیسی و در نهایت مصاحبه به زبان انگلیسی از مهمترین موارد در نظر گرفته شده برای ارزیابی داوران متقاضی بوده است.

داوران پذیرفته شده امکان قضاوت در سطح لیگ زیرگروه و حتی لیگ دسته یک کشور را پیدا می کنند.

طبق اعلام مدرس این دوره حدود نیمی از افراد شرکت کننده صلاحیت پذیرفته شدن را دارند و حداکثر تا ۱۰ روز آینده نتیجه نهایی آزمون از طریق سایت فدراسیون بسکتبال اعلام خواهد شد.