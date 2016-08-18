وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه سهند بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه امروز پنج شنبه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از قسمت های مختلف فرودگاه سهند بازدید کرد و در جریان مشکلات این فرودگاه قرار گرفت.

بررسی عملیات ساخت جایگاه سوخت فرودگاه سهند و اجرای آن یکی از تاکیدات وزیر راه و شهرسازی در این سفر یک ساعته به مراغه بود. همچنین آخوندی از جایگاه سوخت این فرودگاه نیز بازدید کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید با بیان اینکه فرودگاه سهند توسعه می یابد، گفت: وسعت این فرودگاه به ۵۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت.

ظفر محمدی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان مراغه اظهار داشت: فرودگاه سهند می تواند باعث توسعه و پیشرفت روزافزون مراغه شود.

وی با اشاره به اینکه جایگاه سوخت فروگاه سهند یکی از نواقص اصلی این فرودگاه است، ادامه داد: این جایگاه سوخت با ۵ میلیارد ریال اعتبار هم اکنون درحال تکمیل است.

فرماندار ویژه شهرستان مراغه تجهیز این طرح به تاسیسات سوخت را نیازمند ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار عنوان کرد و گفت: باید این اعتبارات تخصیص داده شود و نواقص فرودگاه برطرف شود.

محمدی همچنین به ضرورت تکمیل بیمارستان سینای مراغه اشاره کرد و گفت: باید ۱۷ میلیارد ریال برای تکمیل این بیمارستان اعتبار اختصاص دداه شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به اجرای آزاد راه مراغه – هشترود اشاره کرد و خواستار تکمیل سریع این پروژه مهم ارتباطی شد و گفت: قطعه اول این طرح به طول ۲۶ کیلومتر درحال ساخت است و قطعه دوم نیز به پیمانکار داده شده است.