به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه پنجشنبه با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان جهرم ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی در آستانه هفته دولت و با بیان اینکه ما می توانیم در حوزه Ict اشتغال ایجاد کنیم، اظهار کرد: پنج میلیارد تومان بودجه به ایجاد اشتغال در حوزه ی Ict استان فارس اختصاص داده شده است و شهرستان جهرم در اولویت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های نیمه تمام باید تکمیل شوند، افزود: پروژه آبرسانی، پروژه جاده شیراز - جهرم - لار، پروژه بیمارستان ۲۷۴ تخت خوابه جهرم از پروژه های مهمی هستند که باید کمک کنیم تا به پایان برسند.

واعظی پس از مهم تلقی کردن مسئله اشتغال پس از مسئله آب، گفت: موضوع معیشت و مسئله اشتغال یکی از دغدغه های دولت یازدهم است.

وی با بیان اینکه به شما نوید می دهم وضعیت کشور در حال تغییر است، تصریح کرد: فروش نفت از ۹۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۴۰۰ بشکه افزایش پیدا کرده است و انجام سرمایه گذاری خارجی در کشور باعت بهتر شدن اوضاع اقتصادی شده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه رونق کسب و کار تاثیرات مثبتی را در پی خواهد داشت، ادامه داد: رونق کسب و کار در معیشت مردم تغییرات گسترده ای را ایجاد خواهد کرد.

وی از مردم جهرم به عنوان مردمانی مومن، مبارز و دلسوز نام برد و گفت: این شهرستان جز ۱۱ شهری است که حکومت نظامی در آن برقرار بوده است.

واعظی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان جهرم یکهزار و ۲۰۰ شهید تقدیم جنگ تحمیلی کرده است، گفت: وجود بزرگانی از جمله مرحوم آیت الله شب زنده دار، مرحوم آیت الله حق شناس و مرحوم آیت الله آیت الهی برای این شهر موهبتی بزرگ است.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید دولتی متدین است، افزود: در این دولت همه تلاش بر این است که ارزش های اسلامی اجرا شود و امنیت و ثبات در کشور وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: ماموریتی از جانب دکتر روحانی به من محول شده آن هم رساندن سلام ویژه ایشان به امام جمعه محترم جهرم، مسئولان شهرستان و مردم وفادار و متدین جهرم است که امیدوار هستم ماموریت خود را به نحو احسن انجام داده باشم.