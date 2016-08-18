بیان دستاوردها و رفع مشکلات مردم در هفته دولت مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در سومین گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، اظهار داشت: باید از این مناسبت به عنوان مقطعی برای معرفی دستاوردهای نظام و دولت استفاده شود و در این راستا مسئولان مربوطه هر کدام به نوبه خود وظایفی دارند که باید با نهایت تلاش و انگیزه آنرا محقق کنند.

وی گفت:‌ به قضاوت همه صاحب نظران و کارشناسان و دلسوزان نظام، دولت تدبیر و امید در شرایطی خاص چنان کشور را اداره کرد که امروز جمهوری اسلامی نه تنها در سیاست داخلی شرایط مناسبی را رقم زد بلکه در سیاست خارجی نیز جایگاه خود را به خوبی بازیافته است و این نشان در استقرار عقلانیت دولت کنونی دارد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کشور تا قبل از استقرار دولت یازدهم وضعیت خاصی پیدا کرده بود، اضافه کرد: در شرایطی این دولت به کار آمد که اقتصاد ما دچار تورم افسارگسیخته 43 درصدی بود. دولت یازدهم در اقدامی کم ‌سابقه توانست این تورم را مهار و عدد رشد آن را تک رقمی کند که این را باید به همه اطلاع رسانی کنیم و پس از این باید به سمت خروج از رکود پیش برویم.

وی افزود: کسی نیست که منکر وجود سیستم بهم ریخته بانکی در سال‌های گذشته شود، همان گونه که در بازار نیز وضعیت متلاطمی را داشتیم و از طرفی در بخش مشکلات اجتماعی نیز وضعیت به گونه‌ای بحرانی در حال پیش روی و رشد بود.

جادری با بیان اینکه در حوزه سیاسی و داخلی و اقتصادی کشور دستخوش مشکلات عدیده ای شده بود، تصریح کرد: در خارج نیز تحریم‌های ظالمانه در پی بسیج تمام دنیا بر علیه ایران کشور را تحت فشارهای زیادی به واسطه قطعنامه‌های سازمان ملل قرار داده بود.

استاندار هرمزگان با اشاره به رویکرد اعتدال‌گرایانه دولت در تمامی عرصه‌ها ادامه داد: این دولت سعی دارد ضمن احترام به تمامی ملت‌ها و تلاش برای توسعه و اعتلای کشور، در صورت احساس ظلم علیه خود و منافع خود و رواج ظلم، ساکت نخواهد نشست.

وی با اینکه جمهوری اسلامی هر جا که مظلوم باشد از آن دفاع خواهد کرد، اظهار داشت: کاری نداریم که فلسطین باشد، یمن باشد و سوریه و ..، هر جا که ظلم باشد حتی اگر از هم کیش و مذهب ما نباشند نیز ما به مقابله با آن برخواهیم خواست کما اینکه تاکنون نیز هزینه‌های زیادی داده‌ایم، چرا که سفارش دین و امیرالمومنین (ع) امام اول شیعیان، مبارزه با ظلم است.

جادری با بیان اینکه تمام دنیا به حقانیت ایران اسلامی پی‌برده‌اند، اضافه کرد: نظام ایران اسلامی طوری در حال حرکت و رفتار است، که نگذارد تروریست‌ها و آدم‌کش‌ها بر کشورهای منطقه حاکمیت کنند، کما اینکه اگر ایران نبود، امروز عراق و سوریه و یمن و فلسطین به دست گروه‌هایی همانند داعش افتاده بودند. امروز جمهوری اسلامی به محور امنیت منطقه تبدیل شده و همه به این حقانیت پی برده اند.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فرمانداران و بخشداران در شهرستان‌ها از آنها خواست سرکشی بیشتری به مناطق روستایی و مراکز جمعیتی تحت پوشش داشته باشند.

وی خواستار اطلاع‌رسانی بیشتری از اقدامات کنونی و جاری دولت شد و افزود: این دولت واقعا مورد هجمه‌های مغرضانه قرار گرفته است و خیلی‌ها دنبال این هستند که بگویند دولت کاری نکرده است. در این شرایط باید در بین مردم حاضر شویم و از فعالیت‌ها و دستاوردهای دولت بگویم و از این کار خسته نشویم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه به دنبال آمار سازی نیستیم، تاکید کرد: تاکنون هیج آمار اشتباهی و تقویت شده‌ای را ارائه نکرده‌ایم و نخواهیم کرد بلکه واقعیات را به مردم بازگو خواهیم کرد و از حواشی پرهیز می‌کنیم. نیاز است در این هفته دولت در راستای رصد بیشتر مشکلات و رفع آنها، در بین مردم و روستاها حضور یابیم.

جادری با بیان اینکه به تمامی اقشار و گروه‌ها و افکار و حتی مخالفان احترام می گذاریم، اضافه کرد:‌ باید نمونه یک حاکمیت رئوف اسلامی را به نمایش بگذاریم کما اینکه این امر در دوره حاکمیت پیامبر اسلام (ص) به خوبی هویدا بوده است.

وی تصریح کرد: بیان و ارائه آمار به نشانه، نفی تلاش سایر دولت‌های قبل نیست بلکه اگر مقایسه‌ای هم صورت می‌گیرد به دلیل تبین بهتر دستاوردهای نظام است.