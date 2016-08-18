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۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۵۱

رئیس پارلمان کویت: خواهان روابط حسنه و همکاری با ایران هستیم

رئیس پارلمان کویت: خواهان روابط حسنه و همکاری با ایران هستیم

رئیس پارلمان کویت تاکید کرد که کشور متبوع وی و همه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس علاقه مند به برقراری آرامش، داشتن روابط حسنه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الکویتیة، مرزوق علی الغانم تصریح کرد که کویت و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهان برقراری روابط حسنه و همکاری با ایران هستند و در عین حال بر امنیت و آرامش خود به عنوان «خط قرمزشان» تاکید دارند.

الغانم خاطر نشان ساخت که سومین اصل در سیاست کویت، اعتقاد آن به اهمیت ایران و نقش منطقه ای آن به عنوان یک کشور بزرگ است.

وی افزود چهارمین اصل مهم در سیاست کویت رعایت مساله همجواری و عدم دخالت هیچ یک از کشورها در امور داخلی کشورهای دیگر یا ضربه زدن به امنیت آنها است و کویت معتقد است که تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس ـ از جمله ایران ـ شرکای برابر در منطقه هستند و همکاری با یکدیگر به نفع همه طرف هاست.

کد مطلب 3745297

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    نظرات

    • ضرغام ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدا رو شکر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به بلوغ سیاسی دارن میرسن

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