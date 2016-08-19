  1. استانها
  2. قم
۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

با کسب بیشترین رأی؛

رئیس جدید هیئت تیراندازی قم مشخص شد

رئیس جدید هیئت تیراندازی قم مشخص شد

قم - رئیس جدید هیئت تیراندازی استان قم با برگزاری انتخابات مشخص شد و حسین مهره ساز برای مدت ۴ سال دیگر در این سمت باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت تیراندازی استان قم شامگاه پنج‌شنبه برگزار شد و حسین مهره‌ساز، رئیس پیشین هیئت تیراندازی استان قم بار دیگر به این سمت انتخاب شد.

در این مجمع که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی و حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم به همراه اعضای مجمع که دارای حق رأی بودند حضور داشتند.

این مجمع ۳ نامزد به نام‌های حسین مهره ساز، کریم حیدری و رضا ملا صادقی داشت که کریم حیدری پیش از برگزاری مجمع از کاندیداتوری کناره‌گیری کرد و رقابت بر سر احراز ریاست بین مهره ساز و ملأ صادقی شکل گرفت.

در حالی که ۱۴ نفر در این مجمع حق رأی داشتند ۲ نفر از اعضای مجمع در آن حضور پیدا نکردند و سرانجام با انجام مراسم رأی گیری، از میان ۱۲ رأی موجود حسین مهره ساز ۹ رأی را به خود اختصاص داد.

این در حالی است که رضا ملأ صادقی ۲ رأی به دست آورد و یک رأی سفید نیز به گلدان انداخته شد تا بدین ترتیب دوران ریاست حسین مهره ساز به مدت ۴ سال دیگر در هیئت تیراندازی استان قم تمدید شود.

حسین مهره ساز در ۳ دوره ۴ ساله گذشته هیئت تیراندازی استان قم، ریاست این هیئت را بر عهده داشته است و تا سال ۱۳۹۹ در این سمت باقی می‌ماند. در حاشیه این مراسم، نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی بابت کسب نتایج نه چندان مطلوب در المپیک ریو از مردم عذرخواهی کرد.

کد مطلب 3745355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها