رئیس جدید هیئت تیراندازی قم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت تیراندازی استان قم شامگاه پنج‌شنبه برگزار شد و حسین مهره‌ساز، رئیس پیشین هیئت تیراندازی استان قم بار دیگر به این سمت انتخاب شد.



در این مجمع که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی و حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم به همراه اعضای مجمع که دارای حق رأی بودند حضور داشتند.



این مجمع ۳ نامزد به نام‌های حسین مهره ساز، کریم حیدری و رضا ملا صادقی داشت که کریم حیدری پیش از برگزاری مجمع از کاندیداتوری کناره‌گیری کرد و رقابت بر سر احراز ریاست بین مهره ساز و ملأ صادقی شکل گرفت.



در حالی که ۱۴ نفر در این مجمع حق رأی داشتند ۲ نفر از اعضای مجمع در آن حضور پیدا نکردند و سرانجام با انجام مراسم رأی گیری، از میان ۱۲ رأی موجود حسین مهره ساز ۹ رأی را به خود اختصاص داد.



این در حالی است که رضا ملأ صادقی ۲ رأی به دست آورد و یک رأی سفید نیز به گلدان انداخته شد تا بدین ترتیب دوران ریاست حسین مهره ساز به مدت ۴ سال دیگر در هیئت تیراندازی استان قم تمدید شود.



حسین مهره ساز در ۳ دوره ۴ ساله گذشته هیئت تیراندازی استان قم، ریاست این هیئت را بر عهده داشته است و تا سال ۱۳۹۹ در این سمت باقی می‌ماند. در حاشیه این مراسم، نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی بابت کسب نتایج نه چندان مطلوب در المپیک ریو از مردم عذرخواهی کرد.