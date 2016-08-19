به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری شامگاه پنجشنبه در گردهمایی حامیان دولت تدبیر و امید استان زنجان در سالن همایشهای دانشگاه آزاد زنجان با بیان اینکه نبود وحدت و همبستگی ملی نتیجه کمرنگ شدن خلوص نیت است، افزود: با دور شدن از اوایل انقلاب خلوص نیت کاهش و بر تفرقه‌ها اضافه شده است.

وی ادامه داد: کاهش خلوص نیت موجب تشدید قدرت طلبی است هر چند قدرت طلبی فی نفسه بد نیست، ولی وقتی کسی متوجه شود که فردی شایسته‌تر از وی وجود دارد باید کنار برود

مطهری افزود: حاکمیت قدرت پرستی در کشور وجود دارد و حاکمیت تعصبات جناحی و گروهی موجب شده که گروه مقابل در صدد زمین زدن جناح حاکم به هر قیمتی باشند.

رفیق بازی و ملاحظه کاری از دیگر نقاط ضعف دولت در حوزه اقتصاد است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت موجود در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصاد توفیق نسبی داشته است، افزود: قانون گرایی دولت فعلی در مقابل قانون شکنی و قانون گریز بودن دولت قبلی، انضباط مالی، ثبات اقتصادی، عدم نوسان قیمت‌ها و کنترل تورم از دیگر توفیقات نسبی دولت مستقر محسوب می‌شود.

مطهری با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در وضیعت اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده است، افزود: رفیق بازی و ملاحظه کاری از دیگر نقاط ضعف دولت در حوزه اقتصاد است.

وی با بیان اینکه امروز دولت در پایان هر ماه با مصیبت پول یارانه را تامین می‌کند، ادامه داد: دولت برخی از اقدامات مفیدی که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را انجام دهد بنا به ملاحظاتی اجرا نمی کند و به نظر می‌رسد در اجرای برخی از اقدامات مفید به حال اقتصاد کشور از جمله قطع یارانه افراد غیر نیازمند ملاحظه‌کارانه و انتخاباتی عمل می‌کند.

مطهری تاکید کرد: دولت به وعده‌های خود در زمینه اقتصادی خوب عمل نکرده است و در این حوزه با توجه به شرایط توفیق نسبی داشته است و رکود اقتصادی نقطه ضعفی برای دولت است و تورم با رونق اقتصادی قابل کنترل است.

دولت یازدهم در سیاست خارجی موفق بوده است

وی با اشاره به وجود فسادهای اقتصادی در کشور گفت: امروز اگر ما فسادهای مکرر و زیادی که در جامعه خودمان می‌بینیم، کم کم به این فکر فرو می‌رویم که شاید ساختار و سازمان جامعه ما دچار اشکال باشد که این فسادها دائما در حال تکرار است.

مطهری افزود: معیار سنجش عملکرد یک دولت در جمهوری اسلامی پای‌بندی به شعارهای اولیه انقلاب است و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عدالت، اخلاق و معنویت از جمله این شعارها بوده که در سیاست خارجی، داخلی، اقتصاد و فرهنگ قابل اندازه‌گیری است.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در سیاست خارجی موفق بوده است، گفت: ما از انزوا خارج شدیم و ایران هراسی که سیاست رژیم صهیونیستی است، بسیار کاهش یافته اما در میان عربها هنوز ایران هراسی وجود دارد که باید برطرف شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با حفظ ارزش ها و آرمانها می توان با آمریکا رابطه داشت و اگر در حال حاضر با آمریکا رابطه داشتیم بسیاری از مشکلات بانکی در کشور حل می شد، تاکید کرد: باید از فرصت‌های برجام استفاده کنیم و استفاده از فرصت‌های برجام بستگی به رفتار و خواست ما دارد که چند درصد از فرصت‌های ایجاد شده بتوانیم بهره ببریم.

مطهری با بیان اینکه باید از فرصت حضور اوباما در آمریکا استفاده کنیم، افزود: اوباما عاقل‌تر از رؤسای جمهور قبلی این کشور است که تعلق خاطر به اسلام دارد و می‌خواهد کمک کند و بعید می‌دانم که این فرصت دیگر تکرار شود.

داشتن نگاه جناحی به عملکرد و دولتها به کشور آسیب می زند

مطهری با بیان اینکه مسئله رابطه با آمریکا تابو شده، افزود: عده‌ای رابطه با آمریکا را ختم انقلاب می‌دانند که این نظر اشتباه است چرا که ختم انقلاب زمانی است که ما از آرمانها دست برداریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم نزدیکی هر چه بیشتر به کشورهای اسلامی افزود: باید به کشورهای اسلامی نزدیک شویم و سوء تفاهماتی که در این راستا وجود دارد باید برطرف شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر به رغم وجود رهبران و شخصیت‌های صالح، اصلاحات به سختی در جامعه ما انجام می‌شود و شخصیت‌های ما در درون این ساختار هضم می‌شوند، اگر این موضوع اثبات شود ما باید در فکر اصلاح ساختار بوده و به فرض مثال قانون اساسی خودمان را اصلاح کنیم.

مطهری افزود: نبود وحدت و همبستگی ملی از دیگر مشکلات کشور است و امروز هر مقدار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پیش آمدیم از خلوص نیت‌ها و اخلاصها کاسته شده و اختلافها و تفرقه‌ها افزایش داشته است.

مطهری با بیان اینکه داشتن نگاه جناحی به عملکرد و دولتها به کشور آسیب می زند، افزود: وقتی دولتی از اصولگراها روی کار می‌آید جناح مقابل سعی دارد به هر نحو ممکن این دولت را بر زمین بزند و برعکس و کمتر افرادی داریم که ملی فکر کنند و به فکر برطرف کردن مشکلات کشور باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کم شدن خلوص نیت‌ از دلایل افزایش تفرقه در کشور است، افزود: تفرقه از نگاه قرآن یکی از عواملی است سبب انقراض جامعه بشری می‌شود.

مطهری با بیان اینکه ظلم یکی از عوامل انقراض از نظر قرآن کریم، است افزود: اگر در جامعه‌ای ظلم بر عدالت غلبه داشته باشد آن جامعه از بین خواهد رفت.

وی گفت: فساد اخلاقی از دیگر عوامل انقراض جوامع بشری است و ترک امر به معروف و نهی از منکر و تفرقه نیز از عواملی هستند که سبب انقراض امت‌ها می‌شود.

دولت در سیاست داخلی توفیق چندانی نداشته است

وی با بیان اینکه ما در دنیای اسلام ضربه تفرقه را خوردیم، گفت: حدود ۱۰۰ سال پیش در داستان انقراض دولت عثمانی به عنوان یک دولت اسلامی که خطری را برای اروپا ایجاد کرده بود و آنها به شدت از این دولت می‌ترسیدند، دیدیم که از حربه تفرقه استفاده کردند و نژادپرستی عربی را تعقیب و از طرف دیگر ایرانیها را نیز با مذهب تحریک کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه اروپاییها با تفرقه حکومت بزرگ اسلامی را منقرض کردند، اظهار داشت: آنها حتی رژیم صهیونیستی را در قلب دنیا کاشتند و در این ۶۰ سالگی که رژیم غاصب وجود دارد مشکلات فراوانی را به وجود آورده که همه اینها نتیجه تفرقه و تشتت در دنیای اسلام بود.

وی با بیان اینکه این سنت خداوند است، گفت: انقلاب ما نیز بستگی به عملکردها دارد و باید مراقب باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در سیاست داخلی توفیق چندانی نداشته است، افزود: در حوزه مطبوعات با دخالت‌های قوه قضاییه حاکمیت دوگانه‌ای را شاهد هستیم که دولت در این راستا ایستادگی لازم را ندارد.

مطهری با بیان اینکه برگزاری کنسرت ها در کشور با مشکلاتی مواجه است، افزود: تکلیف موسیقی در اسلام روشن است، موسیقی که خفت عقل بیاورد و عقل انسان را سبک و از حالت عادی خارج کند، حرام است اما اگر یک موسیقی حلال است معنی ندارد که بگوییم امام جمعه خراسان گفته در مشهد حرام است و اجازه نمی‌دهد.

وی افزود: این به معنی حکومت فدرالی است، مگر ما ایالت‌های مختلفی داریم که قوانین متفاوت داشته باشیم، اگر این موضوع ادامه یابد کم کم برخی از استانها ادعای خودمختاری می‌کنند، دولت باید در مقابل این تک‌رویها بایستد.

بی‌توجهی به فرهنگ عمومی از نقاط ضعف دولت در مسائل فرهنگی است

وی با اشاره به موضوع حقوق بشر و اختلاف دیدگاه با دنیای غرب، گفت: بخشی که مربوط به احکام شرعی است قابل تغییر نیست اما برخی جاها ایراداتی از جمله اینکه خبرنگاری را در حبس نگه داریم، وجود دارد که باید برطرف شود.

مطهری با بیان اینکه بی‌توجهی به فرهنگ عمومی از نقاط ضعف دولت در مسائل فرهنگی است، گفت: دولت در فرهنگ توفیق نسبی داشته و مردم را با سینما آشتی داده است و اهالی فرهنگ و هنر نیز دلگرم شده‌اند.

وی همچنین در پاسخ به اظهارات فردی که در جلسه لقب دکتر را برای شهید مطهری به کار برد، گفت: شهید مطهری تحصیلات دانشگاهی نداشت و تحصیلات ایشان صرفا حوزوی بود البته در دانشکده الهیات بسیاری از کسانی که دکترا دریافت کردند زیر نظر ایشان بود، شخصیتهایی بزرگی که برخی شهید شدند.

علی مطهری افزود: گاهی ما فکر می‌کنیم که اگر عنوان دکتر را در مورد برخی از شخصیتها به کار ببریم به معنای بالا بردن این افراد است ولی باید توجه داشت که ممکن است گاهی با به کار بردن این الفاظ آن شخص را پایین بیاوریم.