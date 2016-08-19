به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب در آیینی که به مناسبت ۱۹ آگوست، روز جهانی عکاسی در شیراز آغاز شد، هنرمندان و عکاسان با حضور در منزل تاریخی استاد میرزا حسن چهره نگار در بافت تاریخی شیراز همراه با ادای دین به بنیانگذار عکاسی در این شهر، جشنی برپا کردند.

در این جشن ابتدا رئیس انجمن عکس شیراز که پیشینه ای بیش از ۳۰ سال دارد و از انجمن های هنری صاحب‌نام و اعتبار کشور است به سخنرانی پرداخت و گفت: در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می شود، تنها عکس ها هستند که با ثبت یک لحظه، راوی تاریخ می شوند.

شهربانو ثابت در این مراسم که با استقبال مردم و هنرمندان روبه رو شد و میهمانان در بیرون از این خانه تاریخی در کنار عکس هایی که روی دیوار کوچه منتهی به خانه بنیانگذار عکاسی جنوب آویخته بود جشن را دنبال می کردند، ادامه داد: لحظه های کوتاه در قاب کوچک عکاسها ثبت می شوند تا قدرت نمایی کنند.

وی با بیان اینکه عکاسی آنچنان قدرتمند است که می تواند خشم، زیبایی، ظلم، امید و اندوه نهفته درون خود را به چشم هایی که نظاره گر آن هستند، منتقل کند، افزود: روز جهانی عکاسی را به آنان که از دریچه دوربین شان مهربانی و انسانیت را دیدند تبریک می گوییم و افتخار می کنیم که در این روز در منزل بزرگمرد عکاسی فارس گرد آمدیم.

در حالیکه منزل زیبا و تاریخی زنده یاد چهره نگار شیرازی ملقب به عکاس‌باشی لبالب از حضور عکاسان بود و ایوان زیبای آن مزین به عکس های هنرمندان شد، یکی دیگر از هنرمندان شهر ادب و هنر هم، گفت: قدیمی ترین عکس از شیراز پیشینه ای ۱۵۲ ساله دارد که موید تاریخی دراز از این هنر را به اثبات می رساند.

عکسها راوی تاریخ می شوند/راه اندازی موزه عکاسخانه شیراز خواسته جامعه عکاسی

افشین آریافر با توجه به نیاز شیراز به وجود موزه ای برای هنر عکاسی، تاکید کرد: راه اندازی موزه عکاسخانه شیراز از خواسته های جامعه عکاسی این شهر است که نیاز به پیگیری دارد.

وی، ادامه داد: جدای از ارزشهای تاریخی عکاسی که بدین خاطر می شود در موزه عکاسخانه شیراز ارائه کرد، از آنجا که هنر عکاسی سنتی در این شهر هنوز امکان پذیر است می شود جاذبه ای به این موزه بخشید.

آریافر از پیشنهادی نام برد که سازمان میراث فرهنگی در خصوص ۲۰ بنای تاریخی برای ایجاد موزه عکاسخانه شیراز خبر داد و گفت: تلاش می کنیم خانه تاریخی استاد چهره نگار برای تاسیس موزه عکاسخانه شیراز قرار گیرد.

جشن روز جهانی عکاسی افزون بر نواده خاندان چهره نگار که میهمان این آیین بود، حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس را هم در جمع عکاسان به همراه داشت که او هم با تاکید بر اینکه برای راه اندازی موزه یا نمایشگاه دائمی تاریخ عکاسی شیراز دانشگاه فرهنگ و هنر آمادگی دارد در سخنرانی با اشاره به سه دوره تاریخی، فئودالیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم، گفت: ایده برگزاری برنامه های بزرگداشت روزجهانی عکاسی برای نخستین بار در شیراز به نحوی است که در دو روز برپایی نگارخانه ها و مجموعه های فرهنگی هنری شیراز میزبان هنرمندان عکاس هستند.

۵ نقطه شهر شیراز میزبان برنامه های عکاسانه

بهزاد مریدی با اشاره به اینکه ۵ نقطه شهر شیراز میزبان برنامه های عکاسانه است، افزود: افزون بر نگارخانه وصال که حاوی دو نمایشگاه عکاسی است، نگارخانه و سینماتک پیرسوک به همراه مجموعه فرهنگی و هنری سرزمین آفتاب به استقبال هنر عکاسی رفته اند.

وی در ادامه به هنر عکاسی پرداخت و یادآور شد: در عصر سنت یا فئودالیسم آنچه به عنوان فناوری که نبود به تبع آن تکنیک و روش هم نبود. بنابر این آنچه که بود فضای ارتباط نزدیک بود که چشم رویداد را از نزدیک می دید و حس می کرد و تلاش می شد آن را ثبت و ضبط کند تا در انتها منجر به نقاشی شود.

بهزاد مریدی با این توضیح که در پی این روند، لذت و شعف و تفسیر و معنا همراه با یکدیگر پیش می رفت در تشریح مدرنیسم، اشاره کرد: در عصر مدرنیسم اصولا همواره یک واسطه بین انسان و رویداد یا طبیعت حاکم بوده که می تواند صنعت یا تکنولوژِی باشد که این امکان را فراهم کرد انسان عمیق ببیند و بیندیشد.

وی با بیان اینکه در مدرنیسم معمولا همه چیز موزه ای و آرشیوی می شد، ادامه داد: بنابر این روش انتقال حس انجام نمی شد. بدین ترتیب تمام اندیشه هنرمند پیرامون تکنیک قرار می گرفت و بدون در نظر گرفتن فحوا و معنا ارایه می شد.

مدیر فرهنگ و ارشاد فارس با اشاره به دوره پسامدرنیسم که با دنیای دیجیتال عجین شده، تصریح کرد: خیلی هم تکنیک حایز اهمیت نیست و اصولا فرم جایگاهی ندارد و ساختارگرایی به آرامی کنار رفته و جای اینها آنچه اهمیت می یابد، دیدن نشانه ها، فحوا، معانی و تفاسیری است که از ذهن خالق اثر در مقام عکاس پدید می آید.

عکاس بیش از گذشته باید آوانگارد باشد

وی با تاکید بر اینکه اکنون عکاس بیش از گذشته باید آوانگارد باشد، افزود: راهی وجود ندارد مگر اینکه بخواهد به کُنه و زوایای رویدادها، موضوعات پی ببرد و سخت تر آنکه برایی انتقال مفاهیم باید مانند شاعری باشد که می خواهد تمامی نشانه ها را منتقل سازد.

این مقام فرهنگی در پایان، عنوان کرد: امروز عکاسان نیازمند عمیق شدن در مسایل و موضوع ها هستند تا به ذات بسیاری از مفاهیم پی ببرند که این نیازمند مطالعه است.

حضور پیشکسوتان عکاسی شیراز در آیین بزرگداشت روز جهانی عکاسی که به میزبانی انجمن عکس شیراز و همکاری فرهنگ و ارشاد برگزار شد پررنگ بود و چهره هایی مانند مهدی سراج، رمضان محمدیان، قاسم معماری، امین دانشور و ... در مراسم حضور یافتند که از میان این استادان، محمدیان که پس از زنده یاد چهره نگار نخستین رئیس انجمن عکس شیراز به شمار می رود با یادآوری اینکه نخستین عکاسخانه شیراز در بافت تاریخی مجموعه زندیه در گزند و آسیب است، اظهار کرد: عکاسخانه فردوسی که روزگاری توسط مرحوم بهرام چهره نگار اداره می شد دارای ابزار و دستگاه های منحصربه فردی بود که به مرور زمان دست به دست شد و در نبود مدیریت منسجم در استان فارس به شهر تهران انتقال یافت و امروز در اختیار شهرداری پایتخت قرار دارد که می شود با انتقال دوباره به شیراز مقدمات راه اندازی موزه عکاسخانه را فراهم کرد.

پس از برپایی جشن روز جهانی عکاسی، نگارخانه سرزمین آفتاب نیز میزبان هنرمندان و عکاسان بود که با برپایی جشن و نمایشگاهی به استقبال علاقه مندان هنر عکاسی رفت.

اختصاص نگارخانه ای به هنر عکس

در این مراسم نیز فروغ عدالت پور، مدیر نگارخانه و مجموعه فرهنگی هنری سرزمین آفتاب با توجه به رسالت هایی که این نگارخانه در موضوع هنر عکاسی به دوش دارد، از اختصاص نگارخانه ای به فعالیت های عکاسی خبر داد و گفت: آمادگی داریم نگارخانه سرزمین آفتاب با تاکید بر ترویج هنر عکاسی در اختیار فعالیتهای نمایشگاهی فرهنگ و ارشاد قرار گیرد.

این هنرمند عکاس با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس «زندگی در ارتفاع ۳۷۴۶» در نگارخانه سرزمین آفتاب، یادآور شد: در این نمایشگاه که حاوی آثاری از محمودرضا معین پور، هنرمند عکاس است ۶ قطعه عکس رنگی ۱۰۰ در ۷۰ سانتیمتر از روستای «قله تیلار» استان گیلان ارایه شده که سختی های زندگی در ارتفاعات این نقطه از ایران را روایت می کند.

عدالت پور با بیان اینکه عکاس برای تهیه آثار این نمایشگاه در طول ۲ سال حضور در این نقطه از کشور با مردم روستای یادشده زندگی کرده، افزود: نمایشگاه عکس زندگی در ارتفاع ۳۷۴۶ به مدت ۱۰ روز برگزار می شود.

همچنین نگارخانه وصال نیز میزبان هنرمندان عکاسی است که با دو موضوع متفاوت به ارایه اثر پرداخته اند. در نمایشگاه عکس «هستی پنهان» و «ساردینیا» که حاوی آثار نسرین عباسی است آثاری انتزاعی و اجتماعی روی دیوار قرار گرفته و در سالن زیرین این نگارخانه نمایشگاه عکس «سنگ سیاه» که به آثار آتبین اسلامی اختصاص یافته، مجموعه عکس هایی از محله تاریخی سنگ سیاه یا سیبویه قرار دارد که حاوی نگاه صمیمی به مختصات انسانی در خانه های این محله شیراز است. رنگ های دلنشین، نورهای لطیف روز، ثبت تزئینات ساده و بی پروای خانه ها و صمیمیت سوژه ها از ویژگی های این مجموعه است.

این درحالیست که در جشن روز جهانی عکاسی که به میزبانی انجمن عکس شیراز در خانه تاریخی چهره نگار شیرازی آغاز شد نیز کیکی به مناسبت این جشن بریده و قدیمی ترین عکس زنده یاد میرزاحسن چهره نگار(عکاسباشی) توسط هنرمندان امضا شد.

برنامه های روزجهانی عکاسی در شیراز شامگاه جمعه نیز با برپایی جشنی در مجموعه های فرهنگی هنری پیرسوک و تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس ادامه خواهد یافت. در این برنامه ها، افزون بر نمایش فیلم های مستند «درجستجوی ویوین مایر» و «عکاس جنگ» در سینماتک پیرسوک، کیک بزرگداشت روز جهانی عکاسی در تالار حافظ بریده خواهد شد.