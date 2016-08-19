تصادف مرگبار در آزاده راه تهران _کرج/۳ نفر کشته و ۶ تن مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس راه راهور ناجا گفت: یک دستگاه اتوبوس "مان" با یک دستگاه اتوبوس متوقف شده اسکانیا در آزادراه تهران - کرج برخورد کرد.

سرهنگ محمد حسین حمیدی افزود: این حادثه حوالی ساعت ٧:٢٥ بامداد جمعه در کیلومتر ٧ باند جنوبی آزادراه تهران - کرج رخ داد و در پی آن ٣ تن کشته و ٦ تن مجروح شدند.

وی با اشاره به این که در پی این حادثه برای ساعاتی بار ترافیکی در این محدوده متوقف شد تصریح کرد: هم اکنون با جابجایی اتوبوس ها رفت و آمد در این مسیر برقرار شده است.

رییس پلیس راه راهور ناجا در خصوص علت این حادثه گفت: بررسی های کارشناسان پلیس راه حاکیست خواب آلودگی راننده اتوبوس "مان" و عدم توجه به جلو وی علت این حادثه بوده است.