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۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

علیرضا فغانی:

قضاوت فینال المپیک یک موفقیت بزرگ است

قضاوت فینال المپیک یک موفقیت بزرگ است

داور بین المللی فوتبال ایران از اینکه دیدار فینال این رشته در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک را قضاوت می کند بسیار خوشحال است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مسئولان برگزاری رقابت های فوتبال بازیهای المپیک قضاوت دیدار فینال این رشته که بین تیم های برزیل و آلمان برگزار می شود به علیرضا فغانی به همراه دو کمک ایرانی اش یعنی محمدرضا منصوری و رضا سخندان سپرده شده است.

علیرضا فغانی پس از این افتخار بزرگ گفت: خیلی خوشحالم که به عنوان یک داور برای قضاوت فینال المپیک انتخاب شده‌ام. این یک موفقیت برای جامعه داوری ایران است.

وی ادامه داد: ان‌شاالله بتوانیم جامعه داوری و مردم را در این بازی سربلند کنیم.

این داور پرافتخار فوتبال ایران خاطرنشان کرد: قضاوت در فینال المپیک را تقدیم می‌کنم به مصطفی حکمت شعار، خداانشاالله به او سلامتی بدهد. قبل از اینکه به برزیل بیاییم با او دیدار داشتیم و از ما قول گرفت که فینال المپیک را سوت بزنیم و خدا را شکر این اتفاق افتاد.

کد مطلب 3745383
رضا خسروي

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