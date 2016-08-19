قضاوت فینال المپیک یک موفقیت بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مسئولان برگزاری رقابت های فوتبال بازیهای المپیک قضاوت دیدار فینال این رشته که بین تیم های برزیل و آلمان برگزار می شود به علیرضا فغانی به همراه دو کمک ایرانی اش یعنی محمدرضا منصوری و رضا سخندان سپرده شده است.

علیرضا فغانی پس از این افتخار بزرگ گفت: خیلی خوشحالم که به عنوان یک داور برای قضاوت فینال المپیک انتخاب شده‌ام. این یک موفقیت برای جامعه داوری ایران است.

وی ادامه داد: ان‌شاالله بتوانیم جامعه داوری و مردم را در این بازی سربلند کنیم.

این داور پرافتخار فوتبال ایران خاطرنشان کرد: قضاوت در فینال المپیک را تقدیم می‌کنم به مصطفی حکمت شعار، خداانشاالله به او سلامتی بدهد. قبل از اینکه به برزیل بیاییم با او دیدار داشتیم و از ما قول گرفت که فینال المپیک را سوت بزنیم و خدا را شکر این اتفاق افتاد.