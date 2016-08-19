گوشی هوشمند با فناوری تثبیت کننده تصویر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هواوی از جدیدترین گوشی هوشمند خود با نام G۹ Plus در چین رونمایی کرد.

در واقع این گوشی جدید مدل پیشرفته G۹ Lite است. G۹ Plus دارای طراحی بدنه تمام فلزی به همراه گوشه های تقریبا گرد است.

محصول جدید هواوی از یک دروبین در قسمت پشت برخوردار است و بر خلاف شایعه های قبلی که گفته می شود ۲ دوربین در قسمت پشت آن قرار دارد، فقط یک دوربین در پشت آن مشاهده می شود.

دوربین پشت آن ۱۶ مگاپیکسل و به فناوری تثبیت کننده تصویر( OIS) و PDAF مجهز است. همچنین دوربین سلفی آن ۸ مگاپیسل است.

G۹ Plus دارای اسکنر تشخیص اثر انگشت کاربر در قسمت پشت گوشی و سیستم آندروید ۶.۰ مارشمالو با فناوری EMUI ۴.۱ است.

باتری این محصول جدید ۳۳۴۰ میلی آمپری است و شارژ آن برای کارکردن به مدت ۲ روز و آن هم به صورت معمولی جوابگو است.

از ویژگی دیگر این گوشی داشتن پورت USB-C است. پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون ۶۲۵ به همراه حافظه داخلی ۳۲ گیگ در آن دیده می شود و رم آن هم در دو نوع ۳ گیگ یا ۴ گیگ طراحی شده است.

قیمت G۹ Plus در حدود ۳۶۲ دلار است.



