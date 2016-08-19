  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

معاون علوم پزشکی دانشگاه خبرداد:

ارزیابی درونی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

ارزیابی درونی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: تمامی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد در واحدهای مجری مورد ارزیابی درونی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی ابطحی در جلسه بازدید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی ضمن انتقاد به برگزاری یکپارچه آزمون سراسری میان دانشگاه آزاد و دانشگاه های سراسری گفت: برگزاری یکپارچه کنکور برای یک بخش خصوصی مانند دانشگاه آزاد اسلامی بازدارنده است و مانع از توسعه آن می شود. به همین خاطر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم که قانون برگزاری یکسان کنکور را مورد بازنگری قرار دهند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد تاکید کرد: دانشجویان پزشکی این دانشگاه از نظر علمی در حد سایر دانشگاه های پزشکی کشور هستند و در ارزیابی که به تازگی در میان دانشگاه های دندانپزشکی کشور انجام شده، ۸ گروه دو واحد دندانپزشکی تهران و خوراسگان این دانشگاه در میان ۲۸ گروهی که مورد ارزیابی قرار گرفتند موفق به کسب مقام برتر شدند.

ابطحی به اجرای طرح دانشگاه سلامت، راه اندازی ۳۵ مرکز تحقیقاتی، تاسیس سامانه علم سنجی در دانشگاه آزاد اشاره کرد.

کد مطلب 3745428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها