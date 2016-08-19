وزیر بهداشت از چندین طرح در جنوب کرمان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح جمعه در سومین روز از سفر خود به استان کرمان با حضور در شهرستان جیرفت از چندین طرح بازدید و چند طرح را هم کلنگ زنی کرد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی از کلینیک تخصصی در حال ساخت شهرستان جیرفت با زیر بنای سه هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۷۰ میلیون ریال بازدید کرد. این پروژه ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

همچنین با حضور وزیر بهداشت بخش جدید ICU بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت با ۱۰ تخت ICU با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

کلنگ بلوک زایمانی بیمارستان امام خمینی (ره) با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال از محل طرح تحول هم توسط قاضی زاده هاشمی به زمین زده شد.

رونمایی از آمبولانس های جدید دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، افتتاح نمادین هفت پایگاه اورژانس شهری و بین جاده ای، افتتاح نمادین ۱۵۹ خانه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و بازدید از بیمارستان ۹۶ تختخوابی در حال ساخت شهرستان عنبرآباد از دیگر برنامه های وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی بود.