به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر یک شرکت تولید بازی رایانه ای به عنوان یکی از نمایندگان ایران در نمایشگاه گیمزکام آلمان گفت: معتقدم که بازی‌سازان ایرانی علاوه بر پول به سرمایه‌گذاری هوشمند نیاز دارند که ما در تلاشیم علاوه بر تأمین سرمایه لازم، شبکه قدرتمند، اشتراک تجربیات شرکت‌های موفق و انتقال دانش مدیریت پروژه‌های تولید بازی را تأمین کنیم.

حسین مزروعی که در غرفه ایران در هشتمین نمایشگاه گیمزکام آلمان حضور دارد به برنامه‌ریزی‌های شرکت متبوعش از یک سال قبل اشاره کرد و گفت: با تعاملی که با ناشران و متخصصان بازی‌های رایانه‌ای داشتیم، توانستیم بیش از ۲۰ جلسه در این نمایشگاه را تنظیم کنیم و با هدف اشتراک‌گذاری دانش فنی شرکت‌های تولیدکننده و استفاده از تجربه تجاری ناشران بین‌المللی، در مسیر نشر جهانی بازی‌های ایرانی قدم‌های بزرگی را برداریم.

مزروعی از دعوت افراد متخصص در حوزه نشر بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای و حضور آنها در ایران خبر داد و افزود: تا کنون امضای سه تفاهم‌نامه با ناشران بین‌المللی قطعی شده که اسامی آنها به زودی اعلام خواهد شد.

مدیر تولید بازی ایرانی هشتمین حمله در توضیح این تفاهم‌نامه‌ها گفت: شرکت ها طرح‌هایی که برای انتشار جهانی مناسب باشند را انتخاب و معرفی می‌کنند و ناشران بین‌المللی براساس این تفاهم‌نامه‌ها، از ابتدای تولید با بازی‌سازان ایرانی همراه خواهند بود و برای ارتقای کیفیت و رسیدن به استانداردهای جهانی، تلاش می‌کنند و در صورت تأیید نهایی، بازی توسط ناشران بین‌المللی منتشر خواهد شد.