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۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

معاون استاندار کرمان:

احیای جازموریان با جدیت در سطوح مختلف دنبال می‌شود

احیای جازموریان با جدیت در سطوح مختلف دنبال می‌شود

کرمان- معاون استاندار کرمان با اشاره به خشک شدن باتلاق جازموریان گفت: با پیگیری استاندار کرمان احیای این حوزه آبریز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان سال ها با خشکسالی مواجه شده است و به همین دلیل شاهد مشکلاتی در زمینه حوزه آبریز جازموریان هستیم.

وی به کمبود بارش باران در این حوزه آبریز اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی آب ورودی به این باتلاق نیز کاهش یافته است.

معاون استاندار کرمان گفت: از چند ماه قبل استاندار کرمان احیای این باتلاق را در دستور کار قرار داده و در همین راستا جلسات مختلفی در سطح استان و ملی انجام شده است و سعی می کنیم که این باتلاق نیز مانند دریاچه ارومیه در اولویت کار مسئولان ملی قرار گیرد.

وی گفت: آنچه که مشخص است این باتلاق تنها در استان کرمان قرار ندارد و برای حل مشکل نیاز به همکاری های چند سویه و برنامه ریزی منسجم دارد.

وی به پهنه آبریز ۷ میلیون مترمکعبی جازموریان اشاره کرد و گفت: از این میزان حدود ۳.۵ میلیون هکتار در استان کرمان قرار دارد و مهمترین رودخانه های تامین کننده آب جازموریان هم هلیل رود و بم پور هستند.

معاون استاندار کرمان افزود: همچنین صدها رودخانه فصلی نیز به این باتلاق ختم می شوند که عملا به دلیل خشکسالی که حدود ۱۷ سال طول کشیده است ورودی آب به این باتلاق کاهش یافته است.

کد مطلب 3745534

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